بحضور الدبيبة وباتيلي.. إطلاق خطة الأمم المتحدة للتعاون في التنمية بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت العاصمة طرابلس، صباح اليوم الثلاثاء، حفل إطلاق تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية الثلاثي «2023 - 2025»، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي.

وشارك في الحفل الأمين العام المساعد والمنسق المقيم للأمم المتحدة جورجيت غاينون، ووزيري الحكم المحلي والتخطيط، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء، وسفراء «بريطانيا، وإسبانيا، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا»، وممثلون عن المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

الدبيبة يؤكد ضرورة تحديد الأولويات

وفي كلمة، أبدى الدبيبة دعمه لأي تعاون دولي ومحلي ضمن إطار واضح المعالم والأهداف، مشددًا على ضرورة تحديد الأولويات والاحتياجات من المؤسسات الليبية المختلفة، وتنظيم ملف الشراكة والدعم وفق جداول زمنية محددة.

بينما أكد وزير التخطيط المُكلف محمد الزيداني، أهمية الحدث المنظم بالتعاون بين الوكالات العاملة مع الأمم المتحدة ومنظماتها والحكومة وفق خطة ثلاثية.

من جانبه، أعرب باتيلي عن تقديره للتعاون المنظم بين الأمم المتحدة وحكومة الوحدة ضمن أهداف التنمية المستدامة، كما قدمت غاينون، عرضًا ضوئيًا تفصيليًا حول مشروع الخطة واستعراض أهم أولوياتها.