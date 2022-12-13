استقرار الدولار وارتفاع اليورو مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموزاية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات، أمس الإثنين.

وحافظ سعر الدولار على مستوى 5.13 دينار الذي سجله أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».