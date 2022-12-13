استقرار الدولار وارتفاع اليورو مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية

تباينت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموزاية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات، أمس الإثنين.
وحافظ سعر الدولار على مستوى 5.13 دينار الذي سجله أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وارتفع سعر اليورو بشكل طفيف مسجلًا 5.40 دينار مقابل 5.39 دينار أمس، في حين حافظ سعر الجنيه الإسترليني على مستوى 6.13 دينار.
سعر الليرة التركية والدينار التونسي مقابل الدينار الليبي
وحافظ سعر صرف الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، والدينار التونسي على مستوى 1.58 دينار، وسجل سعر كسر الذهب (عيار 18) 217 دينار مقابل 218 دينارًا للغرام أمس.
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