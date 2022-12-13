12 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع...

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الفترة من الخامس إلى 12 ديسمبر الجاري.
وقال المركز، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تسلم 282 عينة جرى فحصها بتقنية «Real Time PCR»، وبلغت الحالات السالبة 270 عينة، فيما تعافت 30 حالة، ولم تسجل وفيات جديدة.
الإصابات الإجمالية في ليبيا منذ وصول الوباء تتجاوز 507 آلاف حالة
وأوضح التحديث الأسبوعي للمركز أن نسبة الحالات الموجبة بلغت 4%، وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 507 آلاف و112 حالة منذ مارس العام 2020، فيما بلغ عدد الوفيات ستة آلاف و437 حالة، وعدد المتعافين 500 ألف و640 حالات، و35 حالة نشطة.
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