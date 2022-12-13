12 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الفترة من الخامس إلى 12 ديسمبر الجاري.

وقال المركز، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تسلم 282 عينة جرى فحصها بتقنية «Real Time PCR»، وبلغت الحالات السالبة 270 عينة، فيما تعافت 30 حالة، ولم تسجل وفيات جديدة.