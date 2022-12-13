السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني واليورو مقابل الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملتين البريطانية والأوروبية في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.94 دينار مقابل 5.92 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وصعد سعر اليورو إلى 5.10 دينار مقابل 5.09 دينار أمس، في حين استقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.84 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وبالنسبة لأسعار العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، بينما هبط الدينار التونسي إلى 1.50 دينار مقابل 1.51 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني، اللذين سجلا 0.25 دينار و0.69 دينار، على الترتيب.