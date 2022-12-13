بلينكن يعلق على احتجاز أبوعجيلة

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي محتجز في الولايات المتحدة، حيث توجه له اتهامات في دوره المزعوم بقضية «لوكربي».

ووجه بلينكن الشكر إلى وزارة العدل الأميركية «على عملها الدؤوب في ملاحقة أبوعجيلة»، متابعًا: «سوف نتذكر دائمًا ضحايا هذا العمل الشنيع»، حسب بيان منشور على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء.



البيت الأبيض: أبوعجيلة محتجز بشكل قانوني

وأمس الإثنين، صرحت مستشارة الأمن الوطني بالبيت الأبيض الدكتورة ليز راندال، بأن أبوعجيلة محتجز بشكل قانوني في الولايات المتحدة.

وأضافت أن أبوعجيلة «سيواجه العدالة الآن كثمرة للجهود الحثيثة التي تبذلها وزارتا العدل والخارجية وشركاؤهما».

ردود فعل ليبية منددة

وأثارت عملية «خطف» أبوعجيلة ردود فعل ليبية واسعة، حيث طلبت رئاسة مجلس النواب من النائب العام المستشار الصديق الصور، تحريك الدعوى الجنائية ضد المتورطين في العملية، كما ندد أعضاء المجلس بالواقعة التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية والمحلية، ووصفوها بـ«الجريمة النكراء».

كما قال مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف، إن القضية أغلقت تمامًا، وذلك وفق اتفاقية التسوية الموقعة في العام 2008 بين ليبيا والولايات المتحدة، إبان عهد العقيد معمر القذافي، والتي تنص على أنه «لا يجوز فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ 30 يونيو العام 2006».

بينما طالبت وزارة العدل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، بالإفراج الفوري عن أبوعجيلة وإعادته إلى أرض الوطن، مستنكرة احتجازه وتسليمه لدولة أجنبية خارج الأطر والأعراف القانونية.

عائلة أبوعجيلة تتحدث عن ملابسات إيقافه

وفي تصريح إلى «بوابة الوسط»، قال ابن شقيق أبوعجيلة، إن عناصر من «القوة المشتركة» التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة هي من اعتقلته يوم 17 نوفمبر الماضي، حيث جرى احتجازه في أحد مقراتها بمدينة مصراتة.

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وأضاف أن العائلة خاطبت مكتب النائب العام، ووزارة العدل، إلى جانب المحامي العام، والمجلس الرئاسي، لكنها لم تتحصل سوى على وعود وتطمينات بالخصوص، كما حاول وفد من نحو 40 شخصًا مقابلة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بالخصوص لكن لم يتمكنوا من ذلك، وجرت مقابلتهم من أحد ممثليه، ثم زاره أفراد من عائلة المريمي في مقر احتجازه بمدينة مصراتة، حيث أبلغوا بقرب إطلاقه، إلا أنهم تفاجأوا بخبر تسليمه إلى الولايات المتحدة.

اتهام أبوعجيلة بتصنيع القنبلة

وستتولى محكمة فيدرالية القضية، حسب وزارة العدل الأميركية، التي زعمت أن أبوعجيلة مشتبه في تصنيعه القنبلة التي استخدمت لتفجير طائرة شركة «بان أميركان» رقم 103، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 270 شخصًا.

وانفجرت الطائرة خلال رحلة متجهة من نيويورك فوق لوكربي الإسكتلندية، بعد أقل من ساعة على إقلاعها من لندن، حيث توزعت جنسيات الضحايا بين 21 دولة مختلفة، منهم 190 أميركيًا.