  • Alwasat News
Atwasat

بوشناف يبحث مع نورلاند تداعيات احتجاز أبوعجيلة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 ديسمبر 2022, 10:30 صباحا
بوشناف يبحث مع نورلاند تداعيات احتجاز أبوعجيلة
لقاء بين بوشناف ونورلاند، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

بحث مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، تداعيات احتجاز المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي لدى الولايات المتحدة.

جاء ذلك في اتصال مساء، أمس الإثنين، حيث ناقش الطرفان الإجراءات المتعلقة بظروف الاحتجاز، حسب بيان على صفحة بوشناف بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وعبر بوشناف عن «قلق الليبيين» إزاء التقارير التي أفادت بنقل أبوعجيلة إلى الولايات المتحدة، من أجل مقاضاته الجنائية في علاقة مزعومة بقضية «لوكربي».

وفي هذا الصدد، أكد نورلاند أن تصريحات ستصدر في وقت لاحق اليوم عن وزارة العدل الأمريكية ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، متابعًا: «نطمئن الليبيين ومستشار الأمن القومي الليبي أن الولايات المتحدة الأمريكية تحترم السيادة الليبية خلال سير الإجراءات القانونية».

بوشناف يعلق على احتجاز أبوعجيلة
وأمس الإثنين، علق بوشناف، على احتجاز أبوعجيلة في الولايات المتحدة، مذكرًا ببعض نصوص الاتفاق المبرم في لندن بين السلطات الليبية والإدارة الأميركية في عهد العقيد معمر القذافي.

وقال بوشناف إن «المادة الثالثة من الاتفاقية نصت على قبول الطرفين (الولايات المتحدة وليبيا) للتسوية المادية مقابل مثل تلك القضايا، وتعتبر هذه الأموال المدفوعة تسوية كاملة ونهائية تمامًا ولا يجوز بعدها فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ 30 يونيو 2006».

- شاهد في «هذا المساء»: نواب ينددون وحكومة الدبيبة صامتة.. مصير غامض ينتظر أبوعجيلة
- «حكومة باشاغا» تطالب بالإفراج الفوري عن أبوعجيلة
- «رويترز»: أبوعجيلة يمثل أمام محكمة أميركية اليوم
- رئاسة مجلس النواب تطلب تحريك دعوى جنائية ضد كل من تورط بـ«خطف» أبوعجيلة مسعود

وأوضح أنه «في المادة (ب – 3) الملحق على التزام الولايات المتحدة بتوفير الحصانة السيادية والدبلوماسية لليبيا، وبأنه «لا يستلم أهالي الضحايا أي تعويضات من الصندوق المشترك المخصص للغرض إلا بعد توفير هذه الحصانة، وهو ما تم بالفعل عبر مراسيم رئاسية وتشريعية أميركية»، مشيرًا إلى أن «الكونغرس الأميركي أصدر القانون رقم 110/301 الصادر في أغسطس من 2008 على أن تكون الممتلكات الليبية والأفراد الليبيون المعنيون في مأمن من الحجز أو أي إجراء قضائي آخر».

اتهام أبوعجيلة بتصنيع القنبلة
وأعلنت وزارة العدل الأميركية، الأحد الماضي، أن أبوعجيلة المشتبه في تصنيع القنبلة التي استخدمت لتفجير طائرة أميركية فوق مدينة لوكربي العام 1988، قيد الاحتجاز بالولايات المتحدة، ومن المتوقع مثوله أمام محكمة فدرالية، دون أن تكشف عن كيفية نقله من ليبيا وفق قناة الحرة الأميركية.

وتتهمه الولايات المتحدة بالتورط في تفجير رحلة شركة «بان أميركان» رقم 103 بين لندن ونيويورك في 21 ديسمبر العام 1988، ما أسفر عن مقتل 270 شخصًا، غالبيتهم أميركيون.

وانفجرت طائرة «بان آم» المتجهة إلى نيويورك فوق لوكربي بعد أقل من ساعة على إقلاعها من لندن، وقتل مواطنون من 21 دولة مختلفة، من بينهم 190 أميركيًا، وسبق احتجاز أبوعجيلة في ليبيا لضلوعه المفترض في هجوم العام 1986 على ملهى ليلي في برلين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الدب الروسي

كاركاتير خيري - الدب الروسي
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الاتحاد يفوز على أبوسليم في «دورينا» (2-1)

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الاتحاد يفوز على أبوسليم في «دورينا» (2-1)
ما بين الموسيقى والسلاح.. السياحة تائهة في صحراء النيجر

ما بين الموسيقى والسلاح.. السياحة تائهة في صحراء النيجر
نصائح لزيادة مدة بقاء مفعول البروتين على شعرك

نصائح لزيادة مدة بقاء مفعول البروتين على شعرك
الأخضر في المجموعة الأولى بقرعة «الكونفدرالية»

الأخضر في المجموعة الأولى بقرعة «الكونفدرالية»
أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 مليار دولار

أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 مليار دولار
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فريق المغرب البطل.. ومشواره مع نجاح مونديال قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فريق المغرب البطل.. ومشواره مع نجاح مونديال...
تحقيق ثلاثي وغموض ملابسات نقله.. تفاصيل جديدة في قضية أبوعجيلة

تحقيق ثلاثي وغموض ملابسات نقله.. تفاصيل جديدة في قضية أبوعجيلة
شاهد في «هذا المساء»: أبوعجيلة مسعود.. فدية لكرسي السلطة أم ضحية للفوضى الأمنية؟

شاهد في «هذا المساء»: أبوعجيلة مسعود.. فدية لكرسي السلطة أم ضحية للفوضى الأمنية؟
في رسالة مؤثرة.. كريستيانو حزين لنهاية حلمه بالتتويج

في رسالة مؤثرة.. كريستيانو حزين لنهاية حلمه بالتتويج
نورلاند: ليبيا لا تحتاج إلى حكومة موقتة أخرى والدبيبة يصر الآن على الانتخابات

نورلاند: ليبيا لا تحتاج إلى حكومة موقتة أخرى والدبيبة يصر الآن على الانتخابات
شاهد: عاصفة ثلجية قوية تضرب بريطانيا

شاهد: عاصفة ثلجية قوية تضرب بريطانيا
عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة

عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من ...
بايرن ميونخ الأكثر تمثيلا في نصف نهائي المونديال

بايرن ميونخ الأكثر تمثيلا في نصف نهائي المونديال
الاتحاد الأفريقي يحتفي بالإنجاز المغربي

الاتحاد الأفريقي يحتفي بالإنجاز المغربي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور (4-3)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور (4-3)
المنفي يتسلم رسالة خطية من أمير قطر

المنفي يتسلم رسالة خطية من أمير قطر
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الأهلي طرابلس يتخطى الخمس بهدف الطاهر في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الأهلي طرابلس يتخطى الخمس بهدف الطاهر في «دورينا»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط متهم بسرقة 80 ألف دينار من منزل مواطن في غريان
ضبط متهم بسرقة 80 ألف دينار من منزل مواطن في غريان
وفاة شخص جراء حادث سير بمنطقة المشروع في طرابلس
وفاة شخص جراء حادث سير بمنطقة المشروع في طرابلس
«حكومة الوحدة»: تراجع معدلات التضخم في الربع الثالث من العام الجاري
«حكومة الوحدة»: تراجع معدلات التضخم في الربع الثالث من العام ...
«التعليم» تبحث إنشاء بنك الأسئلة ومكافحة الغش
«التعليم» تبحث إنشاء بنك الأسئلة ومكافحة الغش
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 13 ديسمبر 2022)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 13 ديسمبر 2022)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
بعد تحذيرات الأرصاد.. المقريف يوضح الموقف من تعليق الدراسة
بعد تحذيرات الأرصاد.. المقريف يوضح الموقف من تعليق الدراسة...
المزيد
البيت الأبيض: أبوعجيلة محتجز بشكل قانوني في الولايات المتحدة
البيت الأبيض: أبوعجيلة محتجز بشكل قانوني في الولايات المتحدة...
بوشناف يبحث مع نورلاند تداعيات احتجاز أبوعجيلة
بوشناف يبحث مع نورلاند تداعيات احتجاز أبوعجيلة...
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحل الزويتينة بسبب الضباب
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحل الزويتينة بسبب الضباب...
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 13 ديسمبر 2022)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 13 ديسمبر 2022)...
«التعليم» تبحث إنشاء بنك الأسئلة ومكافحة الغش
«التعليم» تبحث إنشاء بنك الأسئلة ومكافحة الغش...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط