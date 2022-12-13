«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحل الزويتينة بسبب الضباب...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على ساحل الزويتينة جراء ظهور ضباب خفيف.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح جنوبية غربية بوجه عام، وتكون غربية إلى شمالية غربية على ساحل الخمس، تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على الجبل الأخضر، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة اليوم.
- الرياح غربية إلى شمالية غربية، تتحول تدريجيًا إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة؛ ظهور ضباب خفيف على ساحل الزويتينة وأقصى الساحل الشرقي.
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