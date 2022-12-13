«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحل الزويتينة بسبب الضباب

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على ساحل الزويتينة جراء ظهور ضباب خفيف.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح جنوبية غربية بوجه عام، وتكون غربية إلى شمالية غربية على ساحل الخمس، تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.