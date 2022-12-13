حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 13 ديسمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الأجواء معتدلة على معظم المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و28 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و26 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا غدًا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر صباح اليوم على مناطق الجبل الأخضر، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الخليج وأقصى الساحل الشرقي، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و23 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا بسيطًا غدًا على مناطق الخليج.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية بوجه عام، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.