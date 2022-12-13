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«حكومة الوحدة»: تراجع معدلات التضخم في الربع الثالث من العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 ديسمبر 2022, 02:01 صباحا
«حكومة الوحدة»: تراجع معدلات التضخم في الربع الثالث من العام الجاري
جانب من ورشة عمل نظمتها وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تحت شعار «التضخم في الاقتصاد الليبي»، الإثنين 12 ديسمبر 2022 (منصة حكومتنا)
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قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الإثنين، إن معدلات التضخم في ليبيا شهدت تراجعًا في الربع الثالث من العام الجاري (2022)، وفقًا لبيانات مصلحة التعداد والإحصاء.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التخطيط تحت شعار «التضخم في الاقتصاد الليبي 1950-2021 ومسح وتشغيل البطالة لعام 2022»، بحضور وزراء التخطيط المكلف محمد الزيداني، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والعمل والتأهيل والخدمة المدنية المكلف علي العابد.

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وأفاد بيان نشرته منصة حكومتنا التابعة للحكومة على «فيسبوك»، بأن ورشة العمل عُقدت بإشراف معهد التخطيط ومصلحة التعداد والإحصاء، في حين لم يوفِّر أرقامًا حول حجم التضخم أو أعداد البطالة.

وفي 22 سبتمبر الماضي، قال الحويج، في مقابلة عبر الفيديو مع قناة «الجزيرة» القطرية، إن حكومة الوحدة الوطنية تطمح لإعادة عجلة التنمية وتحسين مستوى المواطنين، حيث وضعت رؤية للتعافي الاقتصادي، سواء كانت قصيرة أو طويلة المدى، مرجعا في الوقت نفسه سبب التضخم إلى تغيير سعر الصرف.

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