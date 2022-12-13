ضبط متهم بسرقة 80 ألف دينار من منزل مواطن في غريان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الإثنين، القبض على متهم مطلوب في واقعة سرقة 80 ألف دينار لدى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن غريان.

وقالت المديرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن مكتب البحث الجنائي طرابلس ضبط اليوم متهما يدعى «ع. ع. إ. ب» مواليد 1982، والمطلوب في واقعة سرقة مبلغ مالي من منزل قدره 80 ألف دينار، وبرفقة آخر يدعى «ع.م.خ» مواليد 1985.

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وأوضحت المديرية أن عملية الضبط تأتي في إطار التعاون بين الأجهزة الأمنية المختلفة المنضوية تحت مظلة وزارة الداخلية، لافتة إلى أنّ مكتب البحث الجنائي يقوم بتنفيذ خطة أمنية لضبط المطلوبين وأصحاب السوابق الجنائية مما صدرت بشأنهم أوامر قبض أو تعميمات سواء من داخل العاصمة أو خارجها.

وأشارت إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية حيال المضبوطين، وأحالتهما لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن غريان، وذلك من حيث الاختصاص.