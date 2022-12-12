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شاهد في «هذا المساء»: نواب ينددون وحكومة الدبيبة صامتة.. مصير غامض ينتظر أبوعجيلة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 ديسمبر 2022, 11:56 مساء
شاهد في «هذا المساء»: نواب ينددون وحكومة الدبيبة صامتة.. مصير غامض ينتظر أبوعجيلة
برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين 12 ديسمبر 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV) مساء اليوم الإثنين، الضوء على ردود الفعل المحلية على عملية تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأميركية، على خلفية قضية «لوكربي».

وتتابعت تنديدات مجلس النواب، على مستوى هيئته وأعضائه، والحكومة المكلفة من المجلس برئاسة فتحي باشاغا، الذين طالبوا بالإفراج الفوري عن المواطن الليبي، في حين التزمت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة الصمت إزاء تلك القضية.

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وفتح البرنامج نقاشا حول هذا الملف مع كل من: أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية الهادي شلوف، والمختص في القانون العام مجدي الشيعاني، ورئيس المنظمة الليبية لحقوق الإنسان حنان الشريف.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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