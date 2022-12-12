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«حكومة باشاغا» تطالب بالإفراج الفوري عن أبوعجيلة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 ديسمبر 2022, 11:28 مساء
«حكومة باشاغا» تطالب بالإفراج الفوري عن أبوعجيلة
أبوعجيلة مسعود المريمي خلف القضبان أثناء جلسة في قاعة محكمة في طرابلس (أرشيفية: رويترز)
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طالبت وزارة العدل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الإثنين، بالإفراج الفوري عن المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي وإعادته إلى أرض الوطن، محملة الأطراف المسؤولة عن احتجازه المسؤولية القانونية المترتبة على هذا الفعل الخارج عن القانون.

«حكومة باشاغا»: ملف «لوكربي» أُغلق ولا يجوز فتح أي مطالبات جديدة
وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحة الحكومة على «فيسبوك»، إنها تقف ضد الإرهاب بكافة أشكاله، إلا أن «الواجب القانوني وسيادة الدولة الليبية يحثان على المطالبة بالإفراج عن المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي المسؤول السابق في المخابرات الليبية، والذي أدين بتهم لا علاقة لها بحادثة لوكربي، التي أغلقت ولا يجوز فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت بين الطرفين بحق الأخر قبل 30 يويو 2006».

وأضحت الوزارة أنها تتابع «بقلق واستنكار شديدين ما آل إليه الوضع الراهن من مساس بسيادة واستقلال القضاء الليبي الذي لا يقبل التقسيم، ويقف على مسافة واحدة من الجميع»، مشيرة إلى استنكارها احتجاز المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي وتسليمه لدولة أجنبية خارج الأطر والأعراف القانونية.

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شروط تسليم المتهمين
وذكرت الوزارة بنص المادة 493 (أ) مكرر من قانون الإجراءات الجنائية الليبي، التي حددت شروط التسليم ومفادها: يجوز تسلميت المتهمين أو المحكوم عليهم متى توافرت الشروط الآتية:
- أن يكون الفعل المبني عليه طلب التسليم جريمة بحسب القانون الليبي وقانون الدولة المطالبة بالتسليم.
- ألا تكون الجريمة أو العقوبة قد انقضت بمقتضى القانون الليبي أو الأجنبي.
- ألا يتعلق الطلب بليبي.
- ألا تكون الجريمة سياسية أو جريمة أخرى تتعلق بها.

وعرّفت الجريمة السياسية بأنها «كل جريمة تمس بمصلحة سياسية للدولة أو بحق سياسي لأحد الأفراد أو كل جريمة عادية يكون الدافع الأسياسي لارتكابها سياسيًا».

أبوعجيلة يمثل أمام محكمة أميركية
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قالت وزارة العدل الأميركية إن أبوعجيلة مسعود المريمي سيمثل اليوم الإثنين أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، بتهمة تتعلق بحادث «لوكربي».

وأفادت وكالة «رويترز» بأن أبوعجيلة مسعود «اُعتقل مطلع الأسبوع الجاري في ليبيا» بعد ما يقرب من 34 عامًا من انفجار قنبلة على متن طائرة بوينج 747 كانت متجهة من لندن إلى نيويورك.

ويزعم المسؤولون الأميركيون أن أبوعجيلة، وهو مسؤول مخابرات ليبي سابق، ساعد في صنع القنبلة التي أسقطت الطائرة فوق بلدة لوكربي، ووُجهت إليه تهم في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.

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