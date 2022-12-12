الطرابلسي يؤكد حتمية ربط عمل «مكافحة المخدرات» مع 4 أجهزة أمنية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، «على حتمية ربط عمل جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية» مع 4 أجهزة امنية هي «جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز حرس الحدود والإدارة العامة لأمن السواحل والإدارة العامة لأمن المنافذ» وفق الوزارة.

جاء تأكيد الطرابلسي خلال اجتماع موسع عقده اليوم الإثنين، مع رؤساء المصالح والأجهزة ومديري الإدارات والمكاتب بوزارة الداخلية، بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات.

وقالت وزارة الدخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات يعقدها الطرابلسي «تهدف إلى المحافظة على الأمن العام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين».

تفاصيل اجتماع الطرابلسي مع قيادات وزارة الداخلية

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع جرى خلاله عرض ومناقشة جملة من المواضيع من أهمها «إعادة ترتيب صندوق الرعاية الاجتماعية من حيث الاستثمارات والمساعدات الاجتماعية، وتوريد ملابس الشرطة وفق مواصفات عالمية، والتفتيش على وجبات أعضاء الشرطة، ورفع وتيرة المستوى العلمي بكلية ضباط الشرطة، والاهتمام بالجوانب التدريبية لجل مكونات الوزارة وفق برامج مدروسة، من شأنها أن تعكس الأداء الوظيفي بشكل إيجابي ويكون لها أثر على أرض الواقع».

- الطرابلسي يؤكد تسهيل إجراءات دخول الفلسطينيين إلى ليبيا

- الطرابلسي يستعرض آفاق التعاون الأمني مع تركيا

- الطرابلسي يدعو وزير الداخلية الفرنسي لزيارة ليبيا

وأضافت الوزارة أن الطرابلسي شدد خلال الاجتماع على ضرورة «انتهاج التحول الرقمي فيما يتعلق بأعمال الشؤون الإدارية بالوزارة، وكذلك الاهتمام بالخدمات التي تقدمها للمواطنين كمنظومة الحالة الجنائية وغيرها، وتسخير تقنية المعلومات في أعمال الحركة المرورية وجرائم سرقات المركبات الآلية وكذلك إجراءات الفحص الفني واستحداث نظام آلي لرخص القيادة بمختلف فئاتها وتسجيل المركبات الآلية».

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مدى جاهزية وزارة الداخلية لتأمين وحماية الانتخابات بالشراكة مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وكذلك إحلال التوازن بين الضبط والإيواء والترحيل في مسائل مكافحة الهجرة غير الشرعية.



وشدد الطرابلسي لقيادات وزارة الداخلية على أهمية عقد هذه الاجتماعات الدورية لما لها من أهمية لوضع الحلول للمشاكل التي تعتري سير العمل، حاثا على انعقاد الاجتماعات التفاعلية بين مكونات الوزارة بما يهدف للوصول إلى العمل التكاملي، بحسب الوزارة.