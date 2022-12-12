«رويترز»: أبوعجيلة يمثل أمام محكمة أميركية اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة العدل الأميركية إن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي سيمثل اليوم الإثنين أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، بتهمة تتعلق بحادث «لوكربي».

وأفادت وكالة «رويترز» بأن أبوعجيلة مسعود «اُعتقل مطلع الأسبوع الجاري في ليبيا» بعد ما يقرب من 34 عامًا من انفجار قنبلة على متن طائرة بوينج 747 كانت متجهة من لندن إلى نيويورك.

- 88 عضوا بـ«النواب» يطالبون بجلسة برلمانية عاجلة بشأن أبوعجيلة مسعود

- رئاسة مجلس النواب تطلب تحريك دعوى جنائية ضد كل من تورط بـ«خطف» أبوعجيلة مسعود

- الحزب الديمقراطي يستنكر «خطف» أبوعجيلة وتسليمه إلى دولة أجنبية

ويزعم المسؤولون الأميركيون أن أبوعجيلة، وهو مسؤول مخابرات ليبي سابق، ساعد في صنع القنبلة التي أسقطت الطائرة فوق بلدة لوكربي، ووُجهت إليه تهم في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.

أبوعجيلة يمثُل مبدئيًا أمام القاضي روبن ميريويذر

وتشير «رويترز» إلى أن أبوعجيلة سوف يمثُل مبدئيًا أمام قاضي التحقيق الأميركي روبن ميريويذر الساعة الواحدة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت جرينتش).

ونقلت الوكالة عن تقارير تزعم أنه اعترف بـ«جرائمه» أمام مسؤول ليبي في إحدى جهات إنفاذ القانون في سبتمبر عام 2012. وهو واحد من ثلاثة أشخاص زعم مسؤولون أمنيون أميركيون وبريطانيون أنهم متورطون في تفجير عام 1988.

ولم توجه الولايات المتحدة أي اتهام رسمي إلى أبوعجيلة حتى عام 2020، حين كشفت ما قالت إنها «أدلة جديدة» تفيد بأنه «اعترف فيما يبدو بجرائمه أمام مسؤول ليبي في إنفاذ القانون». لكن منذ ذلك الحين، لم يتم الإعلان عن لائحة اتهام رسمية ضده.