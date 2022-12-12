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الانتخابات والملفات الأمنية والصحية والجنوب محور لقاء أبوجناح والقائم بالأعمال الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 ديسمبر 2022, 09:46 مساء
الانتخابات والملفات الأمنية والصحية والجنوب محور لقاء أبوجناح والقائم بالأعمال الأميركي
لقاء أبوجناح مع القائم بالأعمال الأميركي ليزلي أوردما. (صفحة أبوجناح على فيسبوك)
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التقى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا ليزلي أوردمان.

وقال أبوجناح عبر صفحته على «فيسبوك»، مساء اليوم الإثنين، إن اللقاء بحث إجراءات حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ الانتخابات، بالإضافة إلى مناقشة الملفات الأمنية والصحية وأوضاع المنطقة الجنوبية.

- أبوجناح يبحث احتياجات جهاز الإمداد الطبي وتطوير منظومة توزيع الأدوية

ولم يوضح أبوجناح مكان الاجتماع وتوقيته وتفاصيل أخرى حول ما جرى مناقشته في اللقاء. كما لم يصدر عن السفارة الأميركية في ليبيا أي تصريح بشأن لقاء القائم بالأعمال مع أبوجناح.

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