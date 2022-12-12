الانتخابات والملفات الأمنية والصحية والجنوب محور لقاء أبوجناح والقائم بالأعمال الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

التقى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا ليزلي أوردمان.

وقال أبوجناح عبر صفحته على «فيسبوك»، مساء اليوم الإثنين، إن اللقاء بحث إجراءات حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ الانتخابات، بالإضافة إلى مناقشة الملفات الأمنية والصحية وأوضاع المنطقة الجنوبية.

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ولم يوضح أبوجناح مكان الاجتماع وتوقيته وتفاصيل أخرى حول ما جرى مناقشته في اللقاء. كما لم يصدر عن السفارة الأميركية في ليبيا أي تصريح بشأن لقاء القائم بالأعمال مع أبوجناح.