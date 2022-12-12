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«رايتس ووتش» تتهم «فرونتكس» بإعادة المهاجرين إلى ليبيا قسرًا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 ديسمبر 2022, 07:59 مساء
«رايتس ووتش» تتهم «فرونتكس» بإعادة المهاجرين إلى ليبيا قسرًا
عنصر من وكالة حماية الحدود الأوروبية (أرشيفية: الإنترنت)
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اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم الإثنين، وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي «فرونتكس» بأنها سهَّلت عودة المهاجرين عبر البحر إلى ليبيا قسرًا بدلاً من أن تنقذهم منظمات غير حكومية أو سفن عابرة كانت ستقلهم إلى أوروبا.

وقالت المديرة المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة «جوديث سندرلاند» إن «فرونتكس متواطئة في الانتهاكات» بعد إعادتها المهاجرين إلى ليبيا مع علمها بأنهم يواجهون «معاملة وحشية»، حسب زعمها.

بيان حقوقي: وكالة الحدود الأوروبية لا تهدف لإنقاذ المنكوبين
وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير مشترك لها مع «بوردر فورينزيكس»، وهي منظمة استقصائية، إنهما يدعمان «الاستنتاج بأن نهج وكالة الحدود الأوروبية لا يهدف لإنقاذ الأشخاص المنكوبين، بل لمنعهم من الوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

- تقرير: «فرونتكس» تسترت على انتهاكات مالطا بحق مهاجرين أعادتهم إلى ليبيا

وفي حديثهما عن «العلاقة المعتدلة وذات الدلالة الإحصائية» بين رحلات نقل المهاجرين واعتراضها، أفادت المنظمتان بأن «المراقبة الجوية المتزايدة التي تنفذها فرونتكس في وسط البحر الأبيض المتوسط أدت إلى المزيد من عمليات الاعتراض (لقوارب المهاجرين) من قبل خفر السواحل الليبي».

واستشهدت المنظمتان بما حدث في 30 يوليو 2021، إذ أظهرت بيانات تتبع الرحلات في ذلك اليوم رصد طائرة مسيرة تابعة لـ«فرونتكس» قاربين يقلان مهاجرين على الأقل قبل اعتراض خفر السواحل الليبي لهما لاحقًا. وكان قارب «سي-ووتش3» التابع لمنظمة غير حكومية بالقرب من القاربين، ولكن لم يتلق أي رسائل من «فرونتكس». وقال التقرير إن القارب شهد إحدى عمليات الاعتراض الليبية «بالصدفة».

«فرونتكس» ترد على الاتهامات
في المقابل، قالت «فرونتكس» في بيان أوردته وكالة «رويترز» إنها ملزمة قانونًا بتنبيه «جميع مراكز الإنقاذ الوطنية» في وسط البحر الأبيض المتوسط، بما فيها مراكز الإنقاذ الليبية، عندما ترصد إحدى طائراتها أو سفنها زورقًا في خطر.

وأضافت أنها تتواصل مع «جميع مراكز تنسيق الإنقاذ في المنطقة بإيطاليا ومالطا وليبيا وتونس. وعلى عكس ما يذكره (التقرير)، فإن مراكز الإنقاذ الأربعة معترف بها دوليًا». وأفادت الوكالة الأوروبية بأنها «فخورة بأن طواقمنا ساعدت في إنقاذ أكثر من 300 ألف شخص في البحر في السنوات الأخيرة».

وتُعد الهجرة من القضايا السياسية الساخنة في أوروبا، حيث لجأت الحكومات إلى فرض المزيد من السياسات المتشددة في محاولة لوقف تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء من شمال أفريقيا والشرق الأوسط. واستقبلت إيطاليا سفينتي إنقاذ تابعتين لمنظمتين غير حكوميتين تحملان أكثر من 500 مهاجر خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط دعوات متجددة من حكومتها اليمينية بزيادة تقاسم الأعباء على مستوى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالهجرة واللجوء.

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