ضبط تشكيل عصابي يمتهن السرقة بقوة السلاح في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الإثنين، عن القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص يمتهنون السطو بقوة السلاح، دون أن تشير إلى مزيد من التفاصيل حول أنشطة التنظيم.

ودعت مديرية الأمن، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، كل من تعرض لعملية سرقة أو اعتداء عن طريق مركبة آلية «نوع مازدا- حمراء اللون» الحضور لقسم التحريات العامة في منطقة الهواري.

- ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي يمتهن السرقة بقوة السلاح في بنغازي

وتكررت عمليات السرقة بتهديد السلاح في العديد من المناطق بأنحاء البلاد، جراء انتشار السلاح والإفلات من العقاب، بحسب تقارير وخبراء أمنيين.