وصول معدات وقطع غيار جديدة لمحطة كهرباء جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الإثنين، عن وصول شحنة من المعدات وقطع الغيار الجديدة الخاصة بمحطة كهرباء جنوب طرابلس، إلى ميناء طرابلس البحري الجاري تنفيذها حاليا.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه الشحنة موردة من شركة جنيرال إليكتريك الأميركية وهي خاصة بالوحدة الغازية الرابعة بمحطة كهرباء جنوب طرابلس الجاري تنفيذها.

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وأضافت الشركة أن هذه الشحنة تأتي في إطار جهودها المكثفة لنقل المعدات وقطع غيار الخاصة بمحطات الإنتاج بمختلف المناطق، ضمن خططها لدعم الشبكة الكهربائية والمحافظة على استقراريتها.

وفي الأيام الماضية، أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن وصول شحنات جديدة لقطع الغيار والمعدات لمحطات شمال بنغازي والخمس والرويس موردة من شركات ألمانية وأميركية في إطار جهودها لدعم الشبكة الكهربائية.

شحنة المعدات وقطع الغيار الجديدة الخاصة بمحطة كهرباء جنوب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

شحنة المعدات وقطع الغيار الجديدة الخاصة بمحطة كهرباء جنوب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

شحنة المعدات وقطع الغيار الجديدة الخاصة بمحطة كهرباء جنوب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

شحنة المعدات وقطع الغيار الجديدة الخاصة بمحطة كهرباء جنوب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)