88 عضوا بـ«النواب» يطالبون بجلسة برلمانية عاجلة بشأن أبوعجيلة مسعود

القاهرة - بوابة الوسط

طالب 88 عضوا بمجلس النواب، اليوم الإثنين، رئاسة المجلس بالدعوة لعقد جلسة طارئة لمناقشة «اختفاء المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي وانقطاع تواصله بعائلته، والأنباء الواردة عبر وسائل الإعلام الدولية المختلفة حول استلام السلطات الأميركية له للتحقيق معه في قضية لوكربي».

ووصف بيان صادر عن أعضاء المجلس، تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه، تسليم أي مواطن ليبي لدولة أجنبية خارج إطار القانون بأنه «جريمة نكراء ومخالفة لكل الأعراف والمواثيق المحلية والدولية». وذكر البيان أن «قضية لوكربي قد أقفلت بشكل قانوني كامل»، مشيرا إلى أن «إعادة فتحها يعد تخليا عن المواثيق والعهود الدولية ويعد تعديا سافرا من الحكومة الأميركية واستغلالا سيئا للظروف التي تمر بها ليبيا».

وفي وقت سابق، طلبت رئاسة مجلس النواب من النائب العام تحريك الدعوى الجنائية ضد كل من تورط بـ«خطف» المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي وسلمه إلى جهات أجنبية، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة الأميركية احتجازه، وفق رسالة من المستشار القانوني لمكتب رئاسة مجلس النواب أشرف المبروك الدوس إلى النائب العام المستشار الصديق الصور.

وأبوعجيلة مسعود المريمي، هو مسؤول مخابرات ليبي سابق أدين بتهم لا علاقة لها بحادث «لوكربي»، لكن وُجهت إليه تهم في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، ويزعم المسؤولون الأميركيون أنه ساعد في صنع القنبلة التي أسقطت الطائرة فوق بلدة لوكربي.

أبوعجيلة مسعود محتجز في الولايات المتحدة

ويوم الأحد، قال ناطق باسم وزارة العدل الأميركية في بيان «إن أبوعجيلة موقوف وسيمثل أمام قاضٍ في العاصمة واشنطن»، من دون تحديد تاريخ لذلك، في حين تابعت «بوابة الوسط» موقع وزارة العدل الأميركية الذي لم ينشر أي بيان بشأن توقيف أبوعجيلة حتى الآن.

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من جهتها، كشفت عائلة أبوعجيلة المريمي أن عناصر من «القوة المشتركة» التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، هي من اعتقلت المريمي، يوم 17 نوفمبر الماضي، وجرى احتجازه في أحد مقارها بمدينة مصراتة.

وأوضح ابن شقيق المريمي في اتصال هاتفي بـ«بوابة الوسط» أن أبوعجيلة مسعود الذي يناهز الـ80 عامًا من العمر، كان طريح الفراش ساعة اعتقاله، حيث يعاني من مرض مزمن، وأشار إلى أن أفرادًا من عائلة المريمي زاروه في مقر احتجازه بمدينة مصراتة، حيث أبلغوا بقرب إطلاقه.

بيان أعضاء مجلس النواب. (بوابة الوسط)

أسماء أعضاء مجلس النواب الموقعين على البيان. (بوابة الوسط)