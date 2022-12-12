استخراج جثتين مجهولتي الهوية في سوق الخميس

القاهرة - بوابة الوسط

استخرجت فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، جثتين مجهولتي الهوية في منطقة سوق الخميس - امسحيل، التي تبعد 53 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة طرابلس.

جاء ذلك بعد ورود بلاغ إلى الهيئة، وأخذ الإذن من مكتب النائب العام، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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وستحيل الهيئة الجثمانين إلى إدارة الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، مع أخد عينات من الفريق المختص للهيئة، وإحالتها إلى إدارة المختبرات لمطابقتها بالعينات المرجعية لأهالي المفقودين.

«دعم الاستقرار»: الجثتان لشخصين قتلا على يد «الكانيات»

وقال جهاز «دعم الاستقرار» إن اعترافات أحد المضبوطين قادت لاكتشاف موقع دفن جثماني الشخصين، اللذين قتلا على يد أفراد «ميليشيا الكاني».

وأشار الجهاز إلى تعاونه مع الهيئة و«اللواء 444 قتال» لاستخراج جثتي الشخصين اللذين كانا يرتديان ملابس عسكرية، وأيديهما مكبلة.

جانب من أعمال الفرق.