مستشار الأمن القومي الليبي يعلق على احتجاز أبوعجيلة مسعود في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

علق مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف، على احتجاز الولايات المتحدة، المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي، وأعاد التذكير ببعض نصوص الاتفاق المبرم في لندن بين السلطات الليبية والإدارة الأميركية في عهد العقيد معمر القذافي.



وقال بوشناف، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد، إنه «أعُلن اليوم وبشكلٍ مفاجئ وخلافًا لكل التوقعات واستبعادًا لكل التحذيرات، أن المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي، أضحى أسيرًا لدى الولايات المتحدة الأميركية، وليس لنا في هذا المقام إلا تذكير المسؤولين الأميركيين بتعهداتهم وتشريعاتهم الصادرة بالخصوص».



وأبوعجيلة محمد مسعود، هو مسؤول مخابرات ليبي سابق أدين بتهم لا علاقة لها بحادث «لوكربي»، لكن وُجهت إليه تهم في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، ويزعم المسؤولون الأميركيون أنه ساعد في صنع القنبلة التي أسقطت الطائرة فوق بلدة لوكربي.



وأضاف مستشار الأمن القومي الليبي «نصت الاتفاقية في المادة 3 على قبول الطرفين (الولايات المتحدة وليبيا) للتسوية المادية مقابل مثل تلك القضايا، وتعتبر هذه الأموال المدفوعة تسوية كاملة ونهائية تمامًا ولا يجوز بعدها فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ 30 يونيو 2006».



وأوضح أنه «في المادة (ب – 3) الملحق على التزام الولايات المتحدة بتوفير الحصانة السيادية والدبلوماسية لليبيا، وبأنه لا يستلم أهالي الضحايا أي تعويضات من الصندوق المشترك المخصص للغرض إلا بعد توفير هذه الحصانة، وهو ما تم بالفعل عبر مراسيم رئاسية وتشريعية أميركية»، وأشار إلى أن «الكونغرس الأميركي أصدر القانون رقم 110/301 الصادر في أغسطس من 2008 على أن تكون الممتلكات الليبية والأفراد الليبيون المعنيون في مأمن من الحجز أو أي إجراء قضائي آخر».

وفي العام 2009 وقعت السلطات الليبية اتفاقا مع الولايات المتحدة بشأن تسوية الدعاوى والمطالبات.

الولايات المتحدة تعلن احتجاز أبوعجيلة مسعود

ويوم الأحد، أكدت الولايات المتحدة، أنها تحتجز المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود الذي تشتبه في قيامه بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أميركية فوق بلدة لوكربي في إسكتلندا ديسمبر 1988، ما أسفر عن مقتل 270 شخصًا.

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ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» عن ناطق باسم وزارة العدل الأميركية القول في بيان «إن أبوعجيلة محمد مسعود موقوف وسيمثل أمام قاضٍ في العاصمة واشنطن»، من دون تحديد تاريخ لذلك، في حين تابعت «بوابة الوسط» موقع وزارة العدل الأميركية الذي لم ينشر أي بيان بشأن توقيف أبوعجيلة حتى الآن.

من جهتها، كشفت عائلة أبوعجيلة مسعود المريمي أن عناصر من «القوة المشتركة» التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، هي من اعتقلت المريمي، يوم 17 نوفمبر الماضي، وجرى احتجازه في أحد مقراتها بمدينة مصراتة.



وأوضح ابن شقيق المريمي في اتصال هاتفي بـ«بوابة الوسط» أمس، أن أبوعجيلة مسعود الذي يناهز الـ80 عامًا من العمر، كان طريح الفراش ساعة اعتقاله، حيث يعاني من مرض مزمن. وأشار إلى أن أفرادًا من عائلة المريمي زاروه في مقر احتجازه بمدينة مصراتة، حيث أبلغوا بقرب إطلاقه، إلا أنهم تفاجأوا اليوم بخبر تسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية.