السوق الرسمية: تراجع الإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر العملة البريطانية في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات، أمس الأحد.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.92 دينار مقابل 5.93 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

في حين استقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.84 دينار، وسعر اليورو عند 5.09 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وبالنسبة لأسعار العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.51 دينار.

وارتفع سعر الليرة التركية من 0.25 دينار إلى 0.26 دينار، بينما لم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصين الذي سجل 0.69 دينار.