«الأرصاد»: الرؤية متوسطة ليلا على الساحل من مصراتة إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط

قال المركز الوطني للأرصاد المركزية، إن الرؤية متوسطة الليلة على الساحل من مصراتة إلى سرت.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز مترين.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا.

- الرياح جنوبية غربية بوجه عام، وتكون غربية إلى شمالية غربية اليوم على طول الساحل تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تسجل 20 و22 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة الليلة وصباح الغد؛ لاحتمال ظهور شبورة مائية على الساحل من مصراتة إلى سرت.