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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الإثنين 12 ديسمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 ديسمبر 2022, 10:18 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الإثنين 12 ديسمبر 2022)
السماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يميل الطقس إلى الاعتدال على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و28 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا اليوم على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و26 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على بعض مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق، تتحول غدًا إلى شمالية غربية، معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية.

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