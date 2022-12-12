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اتهام الوكالة الأوروبية لحرس الحدود بالتواطؤ في انتهاكات داخل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 ديسمبر 2022, 10:03 صباحا
اتهام الوكالة الأوروبية لحرس الحدود بالتواطؤ في انتهاكات داخل ليبيا
أحد عناصر دورية تابعة لوكالة فرونتكس الأوروبية، (أرشيفية: الإنترنت)
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تواجه الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس» اتهامًا بالتواطؤ في وقوع انتهاكات بحق المهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا، حيث قدمت دعمًا بالمراقبة الجوية لحرس السواحل الليبي من أجل اعتراض المهاجرين، مع علمها بما سيقع لهم لدى إعادتهم قسرًا إلى ليبيا.

ووثقت منظمتا «هيومن رايتس ووتش» و«بوردر فورينزيكس»، في مقال بحثي صدر اليوم الإثنين، الدور الذي تلعبه الطائرات المستأجرة من الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي، في اكتشاف القوارب واعتراضها قبالة ساحل ليبيا.

وأشار المقال، الذي حمل عنوان «التواطؤ الجوي: المراقبة الجوية لفرونتكس تسهل الانتهاكات»، إلى أن الطائرة، التي تديرها شركات خاصة، تنقل تسجيلات فيديو ومعلومات أخرى إلى مركز عمليات في مقر «فرونتكس» في وارسو، حيث تتخذ قرارات عملية بشأن متى ومن ينبغي تنبيهه بشأن قوارب المهاجرين.

بينما تقول «فرونتكس» إن المراقبة الجوية تنقذ الأرواح، توضح الأدلة التي جمعتها المنظمتان أن هذه المراقبة لصالح عمليات الاعتراض، وليست عمليات إنقاذ تُجريها منظمات الإنقاذ المدنية أو السفن التجارية التي تعمل أيضًا في المنطقة.

«فرونتكس» متواطئة في الانتهاكات
وقالت مديرة قسم أوروبا وآسيا الوسطى في «هيومن رايتس ووتش»، جوديث سندرلاند، إن «فرونتكس» تنبه السلطات الليبية بشأن قوارب المهاجرين، علمًا بأنهم «سيُعادون إلى المعاملة الوحشية»، متابعة: «ومع وجود خيارات أخرى، فإن فرونتكس متواطئة في الانتهاكات.. ويظل خطابها حول إنقاذ الأرواح فارغًا تمامًا، طالما أنها لا تستخدم التكنولوجيا والمعلومات الموجودة تحت تصرفها لضمان إنقاذ الأشخاص على الفور، ونزولهم في الموانئ الآمنة».

وقالت المنظمتان إن تحليل البيانات المتاحة يدعم الاستنتاج بأن نهج وكالة الحدود الأوروبية ليس مصممًا لإنقاذ الأشخاص المنكوبين، بل لمنعهم من الوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وتشير الإحصائيات إلى أن استخدام «فرونتكس» للطائرات المسيّرة بموجب استراتيجيتها الحالية، لم يكن له تأثير ملموس على معدل الوفيات، لكن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين رحلات الطائرات المسيّرة وعدد عمليات اعتراض حرس السواحل الليبي، فخلال الأيام التي تحلق فيها الطائرات المسيّرة لساعات أطول فوق منطقة عملها، يميل حرس السواحل الليبي إلى اعتراض المزيد من السفن.

شكوى أمام «الجنائية الدولية»
في 29 نوفمبر الماضي، قدّم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بخصوص مسؤولية الاتحاد الأوروبي عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا.

وأعادت «بوردر فورينزيكس» و«هيومن رايتس ووتش» بناء أحداث يوم 30 يوليو العام 2021، حين اعترض حرس السواحل الليبي عدة قوارب تُقِلّ مهاجرين، حيث جرى مراجعة البيانات في هذا اليوم، واتضح أن إحدى طائرات الوكالة الأوروبية أبلغت عن زورقين على الأقل للحرس، في الوقت الذي كانت فيه هناك سفينتا إنقاذ لمنظمات إنسانية لم تتلق أي تنبيه استغاثة من الوكالة.

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وقالت المنظمتان إن عدم إبلاغ منظمات الإنقاذ بشأن القوارب المعرضة للخطر أو إصدار تنبيهات استغاثة لجميع السفن في المنطقة، يُبرِز تفسير «فرونتكس» الضيق «للزوارة التي تتعرض لخطر»، واقتصار إصدار التنبيهات فقط على الحالات التي يكون فيها خطر حدوث خسائر في الأرواح وشيكًا، وهو ما يتعارض مع القانون البحار ولوائح الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة الحدود البحرية، إضافة إلى آراء مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

تسهيل إعادة 10 آلاف شخص قسرًا إلى ليبيا
وأصدرت «فرونتكس» 21 إنذار استغاثة في وسط البحر الأبيض المتوسط ​​بين يناير العام 2020 وأبريل العام 2022، وهو جزء ضئيل من القوارب التي رصدتها خلال المراقبة الجوية، حيث سجلت في العام 2021 وحده 433 حالة، وسهّلت الوكالة عمليات حرس السواحل الليبي التي أدت إلى إعادة قسرية لعشرة آلاف شخص تقريبًا، أي نحو ثلث العدد الذي جرى إنزاله في ليبيا خلال هذا العام وهو 32 ألف شخص.

وانتقدت المنظمتان افتقار «فرونتكس» إلى الشفافية، ما يجعل من الصعب التحقق من الوقائع ويعيق المساءلة، فتقول المحققة في «بوردر فورينزيكس»، جيوفانا ريدير، «في مواجهة التعتيم الأساسي من جانب فرونتكس، حللنا مجموعة واسعة من عمليات تتبع الرحلات وغيرها من البيانات لإعادة بناء أنشطتها الجوية.. وفي يوم 30 يوليو العام 2021، يشير تحليلنا بقوة إلى أن طائرة فرونتكس المسيرة لعبت دورًا رئيسيًا في إعادة مئات الأشخاص ليتعرضوا لسوء المعاملة في ليبيا.. على الوكالة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحمل المسؤولية عن ذلك».

دعوة إلى تغيير المحاسبة
ودعت المنظمتان إلى محاسبة وكالة الحدود والاتحاد الأوروبي على دورهما في الانتهاكات التي عانى منها الأشخاص الذين يُعادون إلى ليبيا، وطالبتا «فرونتكس» بوضع تدابير فعالة للوفاء بالتزاماتها لتقييم ما إذا كانت أنشطتها، بما في ذلك المراقبة الجوية، تنتهك الحقوق الأساسية للمهاجرين.

وحثت المنظمتان، الاتحاد الأوروبي على تغيير سياسته المتعلقة بالهجرة بشكل جذري لتمكين المسارات الآمنة والقانونية، وإعادة ضبط أنشطته في وسط البحر الأبيض المتوسط، ​​والتعاون مع السلطات الليبية للتأكد من عدم عودة الأشخاص إلى الأماكن التي قد يواجهون فيها خطر التعرض لسوء المعاملة وظروف الاحتجاز اللاإنسانية والمهينة.

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