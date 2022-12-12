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العيساوي يطالب بالتحقيق في «اختطاف» أبوعجيلة مسعود

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 ديسمبر 2022, 01:23 صباحا
العيساوي يطالب بالتحقيق في «اختطاف» أبوعجيلة مسعود
عضو مجلس النواب علي العيساوي (صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبداالله بليحق على فيسبوك)
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طالب عضو مجلس النواب علي العيساوي، النائب العام بفتح تحقيق فوري في قضية «اختطاف المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود»، المحتجز لدى الولايات المتحدة الأميركية حاليًا.

جاء ذلك في تصريح نشره الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عبر صفحته على «فيسبوك».

العيساوي: ملف لوكربي أقفل باتفاق بين ليبيا والولايات المتحدة
كما طالب العيساوي بمعاقبة «المتواطئين» في القضية، مشيرًا إلى أنه «لا يمكن القبول بهذا التصرف غير المسؤول»، مؤكدًا أن ملف قضية لوكربي قد أقفل باتفاق ثنائي بين ليبيا والولايات المتحدة الأميركية بعد دفع التعويضات المقررة وفقًا للاتفاق، مشددًا على أن فتح هذا الملف من جديد أمر غير مسؤول.

- الولايات المتحدة تؤكد احتجاز أبوعجيلة مسعود في واشنطن
- عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
- شاهد في «هذا المساء»: أبوعجيلة مسعود.. فدية لكرسي السلطة أم ضحية للفوضى الأمنية؟

أبوعجيلة محتجز لدى واشنطن
وفي وقت سابق اليوم الأحد، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود محتجز لدى الولايات المتحدة حاليًا. ولاحقا كشف ابن شقيق أبوعجيلة، في تصريح اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط»، أن عناصر من «القوة المشتركة» التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، هي من اعتقلت المريمي، يوم 17 نوفمبر الماضي، وجرى احتجازه في أحد مقراتها بمدينة مصراتة.

وأعرب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، عن خشيته أن تكون عملية تسليم «مواطن ليبي»، في إشارة إلى أبوعجيلة مسعود، قد جرت خارج الأطر القانونية ودون إشراف القضاء الليبي، معتبرًا ذلك يشكِّل «خرقًا قانونيًا فاضحًا ومساسًا بسيادة الدولة الليبية واستقلال قضائها الوطني».

وأبوعجيلة محمد مسعود، هو مسؤول مخابرات ليبي سابق أدين بتهم لا علاقة لها بحادث «لوكربي»، لكن وُجهت إليه تهم في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، ويزعم المسؤولون الأميركيون أنه ساعد في صنع القنبلة التي أسقطت الطائرة فوق بلدة لوكربي.

وفي 15 نوفمبر 2021، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة: «نريد فتح ملف لوكربي في الداخل ضد من عمل فيه في ليبيا، ومن تسبب في دفع 10 مليارات ومعاناة لمدة عشر سنوات... الملف قُفل ولن تفتح في الخارج، ولكن نحن عانينا ما عانينا في قضية لوكربي، ولابد ألا تتكرر في هذا الوطن».

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