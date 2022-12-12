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«الداخلية» تبدأ جرد الأصول الثابتة والمنقولة لمكونات الوزارة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 ديسمبر 2022, 12:30 صباحا
«الداخلية» تبدأ جرد الأصول الثابتة والمنقولة لمكونات الوزارة
اللجنة المعنية بالجرد السنوي تعقد اجتماعها الأول بمقر وزارة الداخلية في طرابلس، الأحد 11 ديسمبر 2022 (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، عن بدء أعمال لجنة جرد الأصول الثابتة والمنقولة والخزائن لجميع مكونات الوزارة، تنفيذًا لقرار وزير الداخلية المكلف رقم (2794) لسنة 2022م، وذلك «لتحقيق مبدأ الشفافية والشمول في نشر البيانات»، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة برئاسة العميد أيمن رمضان القذافي، مدير عام إدارة الشؤون المالية، وبحضور رؤساء اللجان الفرعية المكلفين بجرد كافة مكونات الوزارة على مستوى ليبيا.

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أسلوب الجرد السنوي
وجرى خلال الاجتماع التعريف بأهمية الجرد السنوي وفقًا للقوانين والأسس المالية المعمول بها، وكذلك مطالبة اللجان الفرعية باتباع الأسلوب الأمثل للجرد؛ لتحقيق الأهداف وجمع البيانات وفقًا للنماذج المعتمدة من اللجنة الرئيسية، والتي تعول عليها الوزارة تنفيذًا لخططها الاستراتيجية المعتمدة، بحسب البيان.

وأفاد البيان بأن رئيس اللجنة أصدر تعليماته لجميع اللجان بمباشرة مهامهم المسندة إليهم، حيث جرى توزيع الحقائب الخاصة باللجان الفرعية، والتي تحتوي على كل ما يتعلق بأدوات الجرد من لائحة المخازن والنماذج المعدة بالخصوص.

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