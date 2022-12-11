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شاهد في «هذا المساء»: أبوعجيلة مسعود.. فدية لكرسي السلطة أم ضحية للفوضى الأمنية؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 11:53 مساء
شاهد في «هذا المساء»: أبوعجيلة مسعود.. فدية لكرسي السلطة أم ضحية للفوضى الأمنية؟
برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد 11 ديسمبر 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الأحد، الضوء على عملية تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المحتجز لدى الولايات المتحدة، على خلفية قضية «لوكربي»، بحسب ما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وفي تصريح اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط»، كشف ابن شقيق أبوعجيلة، في وقت سابق اليوم، أن عناصر من «القوة المشتركة» التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، هي من اعتقلت المريمي، يوم 17 نوفمبر الماضي، وجرى احتجازه في أحد مقراتها بمدينة مصراتة.

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لماذا أعيد فتح قضية «لوكربي»؟
وفتح البرنامج نقاشًا حول توقيت إعادة فتح ملف القضية، وعرض تساؤلات أثارها متابعون للشأن العام حول ما إذا كان ثمة دور لأطراف ليبية في تسليم المواطن أبوعجيلة نظير موقف أميركي متصل بالتطورات السياسية في الداخل الليبي. شارك في النقاش كل من: الخبير القانوني حمد الخراز ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، وعضو مجلس النواب عبدالنبي عبدالمولى.

وأبوعجيلة محمد مسعود، هو مسؤول مخابرات ليبي سابق أدين بتهم لا علاقة لها بحادث «لوكربي»، لكن وُجهت إليه تهم في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، ويزعم المسؤولون الأميركيون أنه ساعد في صنع القنبلة التي أسقطت الطائرة فوق بلدة لوكربي.

الدبيبة يطالب بفتح ملف «لوكربي» في الداخل
وفي 15 نوفمبر 2021، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة: «نريد فتح ملف لوكربي في الداخل ضد من عمل فيه في ليبيا، ومن تسبب في دفع 10 مليارات ومعاناة لمدة عشر سنوات... الملف قُفل ولن تفتح في الخارج، ولكن نحن عانينا ما عانينا في قضية لوكربي، ولابد ألا تتكرر في هذا الوطن».

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