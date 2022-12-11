الطرابلسي يؤكد تسهيل إجراءات دخول الفلسطينيين إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عماد الطرابلسي، أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات دخول المواطنين الفلسطينيين إلى ليبيا، وإيجاد الحلول المناسبة لكل المعوقات التي من شأنها أن تؤثر على الأوضاع المعيشية للجالية الفلسطينية المقيمة في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، القائم بالأعمال بسفارة فلسطين لدى ليبيا محمد رحال والوفد المرافق له، حيث جرت مناقشة أوضاع الجالية الفلسطينية في ليبيا، وسبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

الطرابلسي: «القضية الفلسطينية قضيتنا»

وأكد الطرابلسي أن «وزارة الداخلية لن تتوانى يومًا في دعم الأشقاء الفلسطينيين»، موضحًا أن هناك جهدًا لزيادة التعاون بين البلدين، قائلًا: «القضية الفلسطينية قضيتنا أيضًا».

ونقل البيان عن رحال ثنائه على «المجهودات التي تبذلها وزارة الداخلية في حماية وتأمين السفارات والبعثات الدبلوماسية»، معبرًا عن سعادته بهذا اللقاء لطرح عدد من المسائل المهمة.

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القائم بالأعمال الفلسطيني منح الطرابلسي ثلاث دروع

وفي ختام اللقاء قدم القائم بالأعمال بالسفارة الفلسطينية ثلاث دروع للوزير، «تقديرًا لموقف الدولة الليبية وشعبها في مساندة أشقائهم الفلسطينيين».

وفي فبراير الماضي، وقعت ليبيا وفلسطين خمس اتفاقات ومذكرات بمختلف القضايا السياسية والاقتصادية وجواز السفر الفلسطيني، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء محمد اشتية إلى العاصمة طرابلس، التي أجرى خلالها مباحثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تطرقت إلى «خلق فرص عمل للكفاءات الفلسطينية في ليبيا».

وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يستقبل القائم بالأعمال بسفارة فلسطين لدى ليبيا محمد رحال، الأحد 11 ديسمبر 2022 (وزارة الداخلية)

وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يستقبل القائم بالأعمال بسفارة فلسطين لدى ليبيا محمد رحال، الأحد 11 ديسمبر 2022 (وزارة الداخلية)

وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يستقبل القائم بالأعمال بسفارة فلسطين لدى ليبيا محمد رحال، الأحد 11 ديسمبر 2022 (وزارة الداخلية)

وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يستقبل القائم بالأعمال بسفارة فلسطين لدى ليبيا محمد رحال، الأحد 11 ديسمبر 2022 (وزارة الداخلية)

وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يستقبل القائم بالأعمال بسفارة فلسطين لدى ليبيا محمد رحال، الأحد 11 ديسمبر 2022 (وزارة الداخلية)