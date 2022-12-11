«مالية الوحدة»: وضع اللمسات النهائية على مقترح موازنة 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، وضع اللمسات النهائية على مقترح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وذلك بعد تلقي ملاحظات من الجهات الممولة من الخزانة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير خالد المبروك مع إدارة الميزانية بالوزارة، من أجل الانتهاء من مشروع الموازنة العامة في صورته النهائية لإحالته إلى مجلس الوزراء لمناقشته، وفق بيان للوزارة.

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«مالية الوحدة»: معالجة ملاحظات الجهات الممولة من الخزانة العامة

وقال الوزير إن اجتماع اليوم وضع مقترح موازنة العام 2023 في شكلها النهائي بعد دراسة جملة من الملاحظات التي تقدمت بها اللجنة المعنية، مشيرًا في هذا الصدد إلى الاجتماعات السابقة مع الجهات الممولة من الخزانة العامة في شهر سبتمبر الماضي، حيث جرى معالجة ملاحظاتها وبنودها نضعها.

وأضاف أن المجتمعين ناقشوا جميع الملاحظات الواردة من الجهات لمعالجتها سواء ما يخص الباب الأول والثاني أو الرابع، وخلصوا إلى معالجة كافة الملاحظات وتضمينها لوضع الموازنة العامة للدولة للعام 2023 في صورتها النهائية.

يذكر أن مجلس النواب رفض اعتماد ميزانية العام الجاري 2022 لحكومة الوحدة الوطنية، بسبب خلافات حول بعض البنود قبل أن يقرر المجلس عدم التعامل معها باعتبارها «حكومة منتهية الولاية»، وتكليف فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة. وفي 15 يونيو الماضي وافق البرلمان على ميزانية حكومة باشاغا بقيمة 89 مليارًا و689 مليونًا و376 ألف دينار ليبي.