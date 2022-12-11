  • Alwasat News
Atwasat

نورلاند: ليبيا لا تحتاج إلى حكومة موقتة أخرى والدبيبة يصر الآن على الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 08:51 مساء
نورلاند: ليبيا لا تحتاج إلى حكومة موقتة أخرى والدبيبة يصر الآن على الانتخابات
المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند. (جون أفريك)
alwasat radio

رأى المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، أن «ليبيا لا تحتاج إلى حكومة موقتة أخرى»، لافتًا إلى أنهم أوضحوا لجميع الأطراف أنه يجب على البلاد إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وقال نورلاند في مقابلة مع مجلة «جون أفريك» الفرنسية نُشرت اليوم الأحد، تعليقًا على موقف رئيس حكومة الوحدة الوطنة الموقتة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات، إن الدبيبة «يصر الآن أكثر بكثير على أهمية إجراء الانتخابات. بالطبع، يرغب الجميع في رؤية المزيد من التقدم، وهذا لا يعتمد فقط على حكومة الوحدة الوطنية - مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والجهات الفاعلة الأخرى لها دور أيضًا».

نورلاند: الدبيبة رئيس موقت للحكومة
وتابع: «نحن نعتبره رئيسًا موقتًا للحكومة وليبيا ليست بحاجة إلى فريق آخر من الوزراء الموقتين. لقد أوضحنا لجميع الأطراف أنه يجب على البلاد إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن». منبهًا إلى أن «خطر العنف، الذي يمكن أن يتصاعد، سيظل موجودًا دائمًا».

وذكّر نورلاند خلال حديثه بأحداث العنف التي شهدتها العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي والتي تسببت في مقتل 32 شخصًا، لافتًا إلى أن هذا الحادث أطلق أجراس الإنذار لجميع الأطراف المعنية في ليبيا بشأن احتمال تصاعد العنف إذا استمر الجمود السياسي.

نورلاند: على الجميع في ليبيا الالتزام بالحل السياسي
واعتبر المبعوث الأميركي أنه لن يكون من الممكن إحراز تقدم في مثل هذا السياق المميت طالما استمر الوضع الراهن، مشددًا على أن من المهم أن يلتزم الجميع بحل سياسي حصري بعيدًا عن التصعيد.

ورفض نورلاند إلقاء المسؤولية على الضغوط التي مارستها الأمم المتحدة والولايات المتحدة بشأن إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، وقال «لن أقول أن هذا كان خطأ. لم تكن الولايات المتحدة هي الوحيدة التي طالبت بها، فقد شاركت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره، وكذلك جميع القوى السياسية الليبية، بمن في ذلك 2.8 مليون ناخب سجلوا أسماءهم في القوائم».

- نورلاند: الليبيون يستحقون جيشا موحدا وحكومة منتخبة
- نورلاند يدعم باتيلي: أحث جميع المؤسسات الليبية على الحوار لتسريع الجهود الجارية
- نورلاند: واشنطن قد تعيد تقييم علاقاتها مع الجهات المعرقلة للحلول السياسية في ليبيا

ورأى نورلاند أن «الدرس المستفاد من كل هذا هو أن جميع القادة يجب أن يلتزموا بقبول نتائج التصويت، حتى لو لم يفوزا». مؤكدًا أن إلغاء الانتخابات تسبب في خيبة أمل هائلة لأن لكل شخص مصلحة في حدوث هذه الانتخابات.

وتحدث نورلاند في المقابلة مع «جون أفريك» عن مسألة توزيع الإيرادات النفطية، مجددًا دعوته إلى الأطراف الليبية من أجل «الاتفاق على آلية لصرف هذه الأموال ومتابعتها لمنع تحويلها إلى مصالح حزبية أو ميليشيات» سيما وأن إدارة العائدات النفطية تحظى بأهمية قصوى بعدما زادت عائدات الطاقة اليومية للبلاد بشكل كبير.

وقال نورلاند إن تحقيق ذلك يتطلب التنسيق بين السلطات الليبية وحكومة الوحدة الوطنية، لافتًا إلى أن كلًا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة «قدم اقتراحهما الخاص مع شركائهما في مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين» والتي تضم الاتحاد الأوروبي ومصر وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدًا استعداد الولايات المتحدة لمساعدة الليبيين على مزامنة هذه الأساليب.

نورلاند: السركات الأميركية مهتمة بموارد الطاقة الليبية
وبشأن إمكانية التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا في مجال الطاقة بعد إعلان حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قبل أيام رفع «القوة القاهرة» عن أنشطة التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز ودعت الشركات العالمية إلى استئناف عملياتها، قال نورلاند إن هذه الخطوة «علامة جيدة»، حيث «تهتم الشركات الأميركية بموارد الطاقة الليبية، لكنها أيضا معنية بالاستقرار السياسي».

ونبه المبعوث الأميركي خلال المقابلة إلى أنه «كلما هدأ الوضع في وقت أسرع، تمكنت البلاد من تحقيق أقصى استفادة من احتياطياتها من الهيدروكربونات».

نورلاند: القادة الأفارقة لديهم فهم كبير للوضع الليبي
وعن قدرة الاتحاد الأفريقي على المساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا، رأى نورلاند أنه «يمكن للاتحاد الأفريقي أن يلعب دورًا مهمًا في كسر هذا المأزق، من خلال دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي. لكن غالبًا ما يجري الاستهانة بهذا الاحتمال».

وأكد نورلاند أن القادة الأفارقة لديهم فهم كبير للوضع الليبي ولديهم مصلحة في رؤية تهدئة الصراع الإقليمي، مدللًا على ذلك بنشاط الاتحاد الأفريقي مع المجلس الرئاسي في العمل على ملتقى للمصالحة يمكن أن يجمع بين الأطراف المتصارعة، مشيرًا إلى عرض الولايات المتحدة دعم هذا الملتقى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور (4-3)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور (4-3)
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الأهلي طرابلس يتخطى الخمس بهدف الطاهر في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الأهلي طرابلس يتخطى الخمس بهدف الطاهر في «دورينا»
20 ديسمبر.. نصف نهائي كأس ليبيا بمواجهتين من العيار الثقيل

20 ديسمبر.. نصف نهائي كأس ليبيا بمواجهتين من العيار الثقيل
4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد

4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد
بايدن يحاول تنشيط العلاقات مع أفريقيا وسط منافسة شرسة مع الصين وروسيا

بايدن يحاول تنشيط العلاقات مع أفريقيا وسط منافسة شرسة مع الصين وروسيا
الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء

الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء
لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا

لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا
أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال

أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال
التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟

التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟
بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري

بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر
منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة

منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة
لاعب منتخب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها

لاعب منتخب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها
ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال

ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال
قصص المهاجرين محور الجزء الثاني من «ليتل أميركا»

قصص المهاجرين محور الجزء الثاني من «ليتل أميركا»
«هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب.. فمن ينفذ وكيف؟

«هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب.. فمن ينفذ وكيف؟
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة المحلة والأولمبي في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة المحلة والأولمبي في «دورينا»
دعوى قضائية: تأثير لعبة «فورتنايت» على الصحة يشبه الهيرويين

دعوى قضائية: تأثير لعبة «فورتنايت» على الصحة يشبه الهيرويين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الولايات المتحدة تؤكد احتجاز أبوعجيلة مسعود في واشنطن
الولايات المتحدة تؤكد احتجاز أبوعجيلة مسعود في واشنطن
عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ...
«مكافحة الأمراض» يطالب باتخاذ 5 إجراءات لمكافحة الفيروسات التنفسية الشتوية بالمؤسسات التعليمية
«مكافحة الأمراض» يطالب باتخاذ 5 إجراءات لمكافحة الفيروسات ...
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و192 ألف برميل
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و192 ألف برميل
باتيلي: يجب على الفاعلين السياسيين استئناف تعاونهم بجدية
باتيلي: يجب على الفاعلين السياسيين استئناف تعاونهم بجدية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية ......
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
المزيد
نورلاند: ليبيا لا تحتاج إلى حكومة موقتة أخرى والدبيبة يصر الآن على الانتخابات
نورلاند: ليبيا لا تحتاج إلى حكومة موقتة أخرى والدبيبة يصر ......
الدبيبة يوجه وكلاء الوزارات بضرورة متابعة شؤون مناطقهم وبلدياتهم
الدبيبة يوجه وكلاء الوزارات بضرورة متابعة شؤون مناطقهم ......
اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في سوق الخميس طرابلس
اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في سوق الخميس طرابلس...
باتيلي: يجب على الفاعلين السياسيين استئناف تعاونهم بجدية
باتيلي: يجب على الفاعلين السياسيين استئناف تعاونهم بجدية...
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و192 ألف برميل
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و192 ألف برميل...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط