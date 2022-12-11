اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في سوق الخميس طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأحد، اكتشاف مقبرة جماعية جديدة بسوق الخميس طرابلس.

وقالت الهيئة، في بيان مقتضب عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن فرق إدارة البحث عن الرفات اكتشفت المقبرة الجديدة، فيما تُجرى عمليات الاستخراج غدًا الإثنين.

- رابطة «ضحايا ترهونة» تكشف هوية 12 جثة منتشلة الشهر الماضي

وتجري النيابة العامة تحقيقات حول المقابر الجماعية التي يجري اكتشافها، وتستمع لأسر الضحايا، بينما تواجه «مليشيا الكاني» اتهامات بتصفية المئات من المدنيين اتصالًا مع المقابر التي جرى اكتشافها في ترهونة.