إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و192 ألف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، أن إنتاجها من النفط الخام بلغ مليونًا و192 ألف برميل، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت مؤسسة النفط، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 51 ألف برميل خلال الـ24 الساعة الماضية.

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استهلاك 900 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي

وفي سياق آخر، قالت المؤسسة إن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 900 مليون قدم مكعب خلال الـ24 الساعة الماضية.

وتوزع الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، بواقع 714 مليون قدم مكعب لصالح الشركة العامة للكهرباء، و98 مليون قدم للمؤسسة الوطنية للنفط، و75 مليون قدم لصالح مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى، و13 مليون قدم لمصانع الإسمنت.