عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة

طرابلس - بوابة الوسط

كشفت عائلة أبوعجيلة مسعود المريمي أن عناصر من «القوة المشتركة» التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، هي من اعتقلت المريمي، يوم 17 نوفمبر الماضي، وجرى احتجازه في أحد مقراتها بمدينة مصراتة.

وأوضح ابن شقيق المريمي في اتصال هاتفي بـ«بوابة الوسط» اليوم أن أبوعجيلة مسعود الذي يناهز الـ80 عامًا من العمر، كان طريح الفراش ساعة اعتقاله، حيث يعاني من مرض مزمن.

الولايات المتحدة تؤكد احتجاز أبوعجيلة مسعود في واشنطن

«بي بي سي» نقلا عن السلطات الاسكتلندية: أبوعجيلة مسعود محتجز لدى الولايات المتحدة

وروى لـ«بوابة الوسط» أن العائلة خاطبت مكتب النائب العام، ووزارة العدل، إلى جانب المحامي العام، والمجلس الرئاسي، ولكنها لم تتحصل سوى على وعود وتطمينات بالخصوص، وقال إن وفدًا اجتماعيًا مكونًا من حوالي 40 شخصًا، حاول مقابلة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بالخصوص لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وجرت مقابلتهم من أحد ممثليه.

وأوضح أن أفرادًا من عائلة المريمي زاروه في مقر احتجازه بمدينة مصراتة، حيث أبلغوا بقرب إطلاقه، إلا أنهم تفاجأوا اليوم بخبر تسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ظهر اليوم عن السلطات الاسكتلندية القول إن المواطن الليبي، أبوعجيلة مسعود هو الآن قيد الاحتجاز لدى الولايات المتحدة.