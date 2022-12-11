باتيلي يؤكد للمنفي دعمه الكامل مبادرة المجلس الرئاسي لحل الأزمة السياسية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الأحد مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، دعمه الكامل للمبادرة التي طرحها المجلس الرئاسي لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن باتيلي أكد للمنفي خلال الاتصال الهاتفي «دعمه الكامل لمبادرة المجلس الرئاسي وعمله على حث كافة الأطراف السياسية للإسراع في التعاطي مع المبادرة الرئاسية من أجل الوصول إلى توافق وطني شامل لحل الأزمة الليبية».

وبعدما تباحثا حول أهم المستجدات السياسية، اعتبر باتيلي خلال حديثه إلى المنفي «أن الوقت قد حان لالتزام الجميع بخريطة الطريق، والانخراط في حوار سعيًا إلى إنجاز أساس دستوري، للتوجه نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية».

- «الرئاسي» يطرح مبادرة لحل الأزمة في ليبيا

مبادرة المجلس الرئاسي لحل الأزمة السياسية في ليبيا

وطرح المجلس الرئاسي يوم الخميس الماضي، مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا، قال إنها تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، يتضمن المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية.

وتنص المبادرة التي جرى طرحها تحت شعار «مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني» على عقد لقاء تشاوري بين المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة، بالتنسيق مع المثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم، عبدالله باتيلي، وفق بيان أصدره المجلس الرئاسي بالخصوص.

وأكد المجلس الرئاسي أن مبادرته تأتي اتساقا مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة، وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على عاتقه، وحرصًا على إنجاز التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإصدار قاعدة دستورية، تؤسس للانتخابات، وتعالج النقاط الخلافية العالقة في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفاق الغردقة، الذي جرى بين المجلسين برعاية الأمم المتحدة، واستضافته مصر.