  • Alwasat News
Atwasat

باتيلي يؤكد للمنفي دعمه الكامل مبادرة المجلس الرئاسي لحل الأزمة السياسية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الأحد 11 ديسمبر 2022, 05:45 مساء
باتيلي يؤكد للمنفي دعمه الكامل مبادرة المجلس الرئاسي لحل الأزمة السياسية
المنفي وباتيلي بحثا خلال الاتصال الهاتفي أهم المستجدات السياسية، الأحد 11 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الأحد مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، دعمه الكامل للمبادرة التي طرحها المجلس الرئاسي لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن باتيلي أكد للمنفي خلال الاتصال الهاتفي «دعمه الكامل لمبادرة المجلس الرئاسي وعمله على حث كافة الأطراف السياسية للإسراع في التعاطي مع المبادرة الرئاسية من أجل الوصول إلى توافق وطني شامل لحل الأزمة الليبية».

وبعدما تباحثا حول أهم المستجدات السياسية، اعتبر باتيلي خلال حديثه إلى المنفي «أن الوقت قد حان لالتزام الجميع بخريطة الطريق، والانخراط في حوار سعيًا إلى إنجاز أساس دستوري، للتوجه نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية».

- «الرئاسي» يطرح مبادرة لحل الأزمة في ليبيا

مبادرة المجلس الرئاسي لحل الأزمة السياسية في ليبيا
وطرح المجلس الرئاسي يوم الخميس الماضي، مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا، قال إنها تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، يتضمن المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية.

وتنص المبادرة التي جرى طرحها تحت شعار «مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني» على عقد لقاء تشاوري بين المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة، بالتنسيق مع المثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم، عبدالله باتيلي، وفق بيان أصدره المجلس الرئاسي بالخصوص.

وأكد المجلس الرئاسي أن مبادرته تأتي اتساقا مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة، وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على عاتقه، وحرصًا على إنجاز التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإصدار قاعدة دستورية، تؤسس للانتخابات، وتعالج النقاط الخلافية العالقة في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفاق الغردقة، الذي جرى بين المجلسين برعاية الأمم المتحدة، واستضافته مصر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور في «دورينا»
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الأهلي طرابلس يتخطى الخمس بهدف الطاهر في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الأهلي طرابلس يتخطى الخمس بهدف الطاهر في «دورينا»
4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد

4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد
بايدن يحاول تنشيط العلاقات مع أفريقيا وسط منافسة شرسة مع الصين وروسيا

بايدن يحاول تنشيط العلاقات مع أفريقيا وسط منافسة شرسة مع الصين وروسيا
الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء

الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء
لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا

لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا
أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال

أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال
التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟

التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟
بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري

بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر
منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة

منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة
لاعب منتخب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها

لاعب منتخب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها
ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال

ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال
قصص المهاجرين محور الجزء الثاني من «ليتل أميركا»

قصص المهاجرين محور الجزء الثاني من «ليتل أميركا»
«هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب.. فمن ينفذ وكيف؟

«هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب.. فمن ينفذ وكيف؟
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة المحلة والأولمبي في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة المحلة والأولمبي في «دورينا»
دعوى قضائية: تأثير لعبة «فورتنايت» على الصحة يشبه الهيرويين

دعوى قضائية: تأثير لعبة «فورتنايت» على الصحة يشبه الهيرويين
«أكلات ماجدة» (16): طاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم

«أكلات ماجدة» (16): طاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
91.42 مليار دينار الناتج المحلي الإجمالي لليبيا والدين العام الداخلي يمثل 169%
91.42 مليار دينار الناتج المحلي الإجمالي لليبيا والدين العام ...
مجلس الدولة يعلق التواصل مع «النواب»
مجلس الدولة يعلق التواصل مع «النواب»
المنقوش تتسلم أوراق اعتماد القنصل الفلسطيني الجديد لدى ليبيا
المنقوش تتسلم أوراق اعتماد القنصل الفلسطيني الجديد لدى ليبيا
المنفي يتسلم رسالة خطية من أمير قطر
المنفي يتسلم رسالة خطية من أمير قطر
باتيلي يؤكد للمنفي دعمه الكامل مبادرة المجلس الرئاسي لحل الأزمة السياسية
باتيلي يؤكد للمنفي دعمه الكامل مبادرة المجلس الرئاسي لحل الأزمة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية ......
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
المزيد
«مكافحة الأمراض» يطالب باتخاذ 5 إجراءات لمكافحة الفيروسات التنفسية الشتوية بالمؤسسات التعليمية
«مكافحة الأمراض» يطالب باتخاذ 5 إجراءات لمكافحة الفيروسات ......
عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة ......
الولايات المتحدة تؤكد احتجاز أبوعجيلة مسعود في واشنطن
الولايات المتحدة تؤكد احتجاز أبوعجيلة مسعود في واشنطن...
باتيلي يؤكد للمنفي دعمه الكامل مبادرة المجلس الرئاسي لحل الأزمة السياسية
باتيلي يؤكد للمنفي دعمه الكامل مبادرة المجلس الرئاسي لحل ......
المنفي يتسلم رسالة خطية من أمير قطر
المنفي يتسلم رسالة خطية من أمير قطر...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط