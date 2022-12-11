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المنفي يتسلم رسالة خطية من أمير قطر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 04:41 مساء
المنفي يتسلم رسالة خطية من أمير قطر
المنفي أثناء تسلمه رسالة أمير قطر من السفير خالد الدوسري، الأحد 11 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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تسلم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، رسالة خطية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك خلال استقباله السفير القطري لدى ليبيا خالد محمد الدوسري بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي مع السفير القطري استعرض الجهود العربية والدولية، لإنهاء الأزمة السياسية، وسُبل الوصول إلى تحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

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ووصل المنفي مساء أمس السبت إلى العاصمة طرابلس، بعد مشاركته في أعمال القمة «العربية - الصينية» التي استضافتها السعودية برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والرئيس الصيني شين جين بينغ، بحضور قادة وممثلي الدول العربية.

والتقى المنفي بعد مشاركته في أعمال القمة كلًا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الصيني شين جين بينغ، اللذين ناقش معهما العلاقات الثنائية بين ليبيا والبلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

لقاء المنفي مع سفير قطر لدى ليبيا خالد الدوسري، الأحد 11 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع سفير قطر لدى ليبيا خالد الدوسري، الأحد 11 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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