المنقوش تتسلم أوراق اعتماد القنصل الفلسطيني الجديد لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قدم القنصل الفلسطيني الجديد لدى ليبيا عماد الدين العتيلي، اليوم الأحد، أوراق اعتماده إلى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، بحضور القائم بالأعمال الفلسطيني محمد الرحال.

وقالت وزارة الخارجية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المنقوش ناقشت خلال لقائها مع القائم بالأعمال الفلسطيني محمد الرحال والقنصل عماد الدين العتيلي العلاقات الأخوية بين البلدين، وسُبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

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وأضافت الوزارة أن المنقوش عبرت عقب استلامها لأوراق اعتماد القنصل الفلسطيني، عن دعمها له من خلال مكتب الوزارة في بنغازي، وتقديم كافة التسهيلات لمباشرته مهامه، كما نقل القائم بالأعمال الفلسطيني تحيات وزير الخارجية الفلسطـيني وتقديره لمواقف ليبيا تجاه القضية الفلسطينية.

لقاء المنقوش مع القائم بالأعمال الفلسطيني محمد الرحال والقنصل الفلسطيني الجديد عماد الدين العتيلي، الأحد 11 ديسمبر 2022. (وزارة الخارجية والتعاون الدولي)