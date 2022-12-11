مجلس الدولة يعلق التواصل مع «النواب»

القاهرة - بوابة الوسط

علق المجلس الأعلى للدولة، الأحد، التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء قرار استحداثه محكمة دستورية في مدينة بنغازي.

وصادق مجلس الدولة في جلسة طارئة ظهر اليوم بالعاصمة طرابلس، على الإجراءات المتخذة بتعليق التواصل مع البرلمان إلى حين إلغاء القرار الذي من «شأنه تأزيم الأوضاع وحالة الانقسام بالبلاد والتأثير على استقلالية القضاء»، على حد ما نشره المجلس عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك».

الجلسة الطارئة للمجلس الأعلى للدولة التي عقدت في طرابلس، الأحد 11 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)

الجلسة الطارئة للمجلس الأعلى للدولة التي عقدت في طرابلس، الأحد 11 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)