الأرصاد: أجواء مستقرة الأيام المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أجواءً مستقرة في الثلاثة أيام المقبلة مع رياح غربية إلى جنوبية وطقس دافئ نهارًا ويميل للبرودة ليلًا، مشيرًا إلى تأثر أجواء البلاد بمرتفع جوي.

وقال المركز في بيان، إن شمال البلاد تأثر أمس بمنخفض جوي ورياح نشطة وقوية، كما تهاطلت أمطار خفيفة مساءً، وكانت أعلى كمية مسجلة 5.5 ملم في محطة الهضبة.



الأرصاد: المنخفض ابتعد شمالًا

وأضاف البيان، أن «المنخفض ابتعد شمالًا، والجبهة الباردة تعبر مناطق شمال شرق ليبيا مع رياح معتدلة إلى قوية، وتكاثر السحب قد تصحبها زخات من المطر اليوم».

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وأشار إلى أن «الرياح غربية على أغلب مناطق البلاد معتدلة السرعة، والطقس يميل للدفء نهارًا، بينما انخفض نسبيًا ليلًا خصوصًا بالمدن الجبلية ومناطق الجنوب». وتوقع البيان «احتمال تكاثف السحب فجر غد الإثنين، على مناطق الدواخل الغربية والجبل، واحتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة لا تتجاوز 5 ملم، لكن سرعان ما يستقر الطقس نهار غدٍ».