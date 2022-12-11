«أو. إم. في» النمساوية تريد توسيع الاستكشافات النفطية في ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط

أبدت شركة «أو. إم. في» النفطية النمساوية رغبتها توسيع نشاطها في ليبيا والمساهمة في تدريب وتأهيل الكوادر الليبية، وفق بيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط.

وحسب البيان الصادر، اليوم الأحد، ناقش عضو مجلس الإدارة للاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط، خليفة عبدالصادق، مع المدير العام لشركة «أو. إم. في» والوفد المرافق له، نشاط الشركة في ليبيا، ورحبت إدارة الشركة باستئناف نشاط الاستكشاف والتطوير.



يشار إلى أن «أو. إم. في» هي شركة متكاملة للنفط والغاز الدولية، ومقرها في فيينا، أعمالها الرئيسية هي استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وتوزيع الغاز الطبيعي وتوليد الطاقة، وتكرير وتسويق المنتجات النفطية.

ويوم الإثنين الماضي، رفعت حكومة الوحدة الوطنية حالة «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف، داعية الشركات النفطية العالمية التي أبرمت عقودًا مع المؤسسة الوطنية للنفط إلى استئناف عملها في ليبيا، وتعهدت بتقديم الدعم اللازم في هذا الشأن، ورحب نائب رئيس شركة «توتال» الفرنسية لوران فيفر بقرار الحكومة خلال لقائه صباح الأربعاء الماضي، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة.

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