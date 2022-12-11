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«أو. إم. في» النمساوية تريد توسيع الاستكشافات النفطية في ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 01:37 مساء
«أو. إم. في» النمساوية تريد توسيع الاستكشافات النفطية في ليبيا
عضو مجلس الإدارة للاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط خليفة عبدالصادق والمدير العام لشركة «أو.إم. في» خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 11 ديسمبر 2022. (مؤسسة النفط)
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أبدت شركة «أو. إم. في» النفطية النمساوية رغبتها توسيع نشاطها في ليبيا والمساهمة في تدريب وتأهيل الكوادر الليبية، وفق بيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط.

وحسب البيان الصادر، اليوم الأحد، ناقش عضو مجلس الإدارة للاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط، خليفة عبدالصادق، مع المدير العام لشركة «أو. إم. في» والوفد المرافق له، نشاط الشركة في ليبيا، ورحبت إدارة الشركة باستئناف نشاط الاستكشاف والتطوير.

يشار إلى أن «أو. إم. في» هي شركة متكاملة للنفط والغاز الدولية، ومقرها في فيينا، أعمالها الرئيسية هي استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وتوزيع الغاز الطبيعي وتوليد الطاقة، وتكرير وتسويق المنتجات النفطية.

ويوم الإثنين الماضي، رفعت حكومة الوحدة الوطنية حالة «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف، داعية الشركات النفطية العالمية التي أبرمت عقودًا مع المؤسسة الوطنية للنفط إلى استئناف عملها في ليبيا، وتعهدت بتقديم الدعم اللازم في هذا الشأن، ورحب نائب رئيس شركة «توتال» الفرنسية لوران فيفر بقرار الحكومة خلال لقائه صباح الأربعاء الماضي، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة.

- خلال لقائه الدبيبة.. نائب رئيس «توتال» يرحب برفع القوة القاهرة عن الاستكشاف النفطي 
- حكومة الوحدة تعلن رفع «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في ليبيا
- مؤسسة النفط تدعو الشركات العالمية لرفع «القوة القاهرة» عن عملياتها في ليبيا

آخر أرقام إنتاج النفط الليبي
في هذه الأثناء، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليونًا و210 آلاف برميل، فيما بلغ إنتاج المكثفات 51 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي 900 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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