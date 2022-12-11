  • Alwasat News
Atwasat

المنفي يبحث مع محمد بن سلمان مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 10:49 صباحا
المنفي يبحث مع محمد بن سلمان مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية
المنفي ومحمد بن سلمان خلال لقاء في الرياض، 10 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
alwasat radio

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض، السبت، مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية.

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد السعودي للمنفي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض وبحث آفاق التعاون بين البلدين، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

 المنفي يشارك في أعمال القمة العربية الصينية الأولى
وشارك المنفي في أعمال القمة العربية الصينية الأولى في الرياض، وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجمعة، عبّر رئيس المجلس الرئاسي عن طموح ليبيا في أن «تلعب الصين الدور الذي يناسب ثقلها الدولي، ويناسب أهمية العلاقة بين البلدين، من أجل استقرار ليبيا وضمان استقلالها، ووحدة أراضيها».

- القمة العربية الصينية تتفق على وحدة ليبيا وعقد الانتخابات.. وترفض التدخلات الأجنبية 
- الرئيس الصيني يربط استئناف عمل الشركات الصينية بالاستقرار في ليبيا
- في القمة العربية - الصينية.. المنفي: نتطلع إلى الاستفادة من الصين لإعادة بناء الاقتصاد الليبي

كما التقى رئيس المجلس الرئاسي، السبت، الرئيس الصيني شين جين بينغ على هامش أعمال القمة العربية الصينية، حيث ربط الرئيس الصيني استئناف الشركات الصينية لأعمالها في ليبيا بتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء

الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء
لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا

لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا
أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال

أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال
التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟

التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟
بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري

بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر
منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة

منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة
لاعب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها

لاعب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها
ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال

ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال
قصص المهاجرين محور الجزء الثاني من «ليتل أميركا»

قصص المهاجرين محور الجزء الثاني من «ليتل أميركا»
«هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب.. فمن ينفذ وكيف؟

«هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب.. فمن ينفذ وكيف؟
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة المحلة والأولمبي في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة المحلة والأولمبي في «دورينا»
دعوى قضائية: تأثير لعبة «فورتنايت» على الصحة يشبه الهيرويين

دعوى قضائية: تأثير لعبة «فورتنايت» على الصحة يشبه الهيرويين
«أكلات ماجدة» (16): طاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم

«أكلات ماجدة» (16): طاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم
«خلافات الساسة» تخفي «خروقات السلاح» في ليبيا

«خلافات الساسة» تخفي «خروقات السلاح» في ليبيا
كاركاتير خيري - القمة الخليجية الصينية

كاركاتير خيري - القمة الخليجية الصينية
هل تعاود العملات النهوض.. بعد هيمنة الدولار على الأسواق في 2022؟

هل تعاود العملات النهوض.. بعد هيمنة الدولار على الأسواق في 2022؟
علماء يكتشفون حمضا نوويا يعود إلى مليونَي عام

علماء يكتشفون حمضا نوويا يعود إلى مليونَي عام
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وليامز: تكدس الإيرادات والموارد في يد الحكومة المركزية يجعلها هدفا للهجمات
وليامز: تكدس الإيرادات والموارد في يد الحكومة المركزية يجعلها ...
خالد الغويل: ليبيا معرضة لخطر الانهيار.. ولابد من بناء الدولة على أسس جديدة
خالد الغويل: ليبيا معرضة لخطر الانهيار.. ولابد من بناء الدولة على...
الأرصاد: أمطار متفرقة شمال شرق ليبيا
الأرصاد: أمطار متفرقة شمال شرق ليبيا
تحذير جديد من الأرصاد للصيادين
تحذير جديد من الأرصاد للصيادين
سقوط تشكيل عصابي يسرق مركبات المواطنين بقوة السلاح في بنغازي
سقوط تشكيل عصابي يسرق مركبات المواطنين بقوة السلاح في بنغازي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية ......
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
المزيد
ارتفاع جديد للدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع جديد للدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية...
ملفات النازحين والمصالحة في لقاء القطراني مع «بلدي مصراتة»
ملفات النازحين والمصالحة في لقاء القطراني مع «بلدي مصراتة»...
المنفي يبحث مع محمد بن سلمان مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية
المنفي يبحث مع محمد بن سلمان مستجدات الأوضاع السياسية على ......
سقوط تشكيل عصابي يسرق مركبات المواطنين بقوة السلاح في بنغازي
سقوط تشكيل عصابي يسرق مركبات المواطنين بقوة السلاح في بنغازي...
تحذير جديد من الأرصاد للصيادين
تحذير جديد من الأرصاد للصيادين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط