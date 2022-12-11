المنفي يبحث مع محمد بن سلمان مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض، السبت، مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية.

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد السعودي للمنفي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض وبحث آفاق التعاون بين البلدين، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

المنفي يشارك في أعمال القمة العربية الصينية الأولى

وشارك المنفي في أعمال القمة العربية الصينية الأولى في الرياض، وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجمعة، عبّر رئيس المجلس الرئاسي عن طموح ليبيا في أن «تلعب الصين الدور الذي يناسب ثقلها الدولي، ويناسب أهمية العلاقة بين البلدين، من أجل استقرار ليبيا وضمان استقلالها، ووحدة أراضيها».

- القمة العربية الصينية تتفق على وحدة ليبيا وعقد الانتخابات.. وترفض التدخلات الأجنبية

- الرئيس الصيني يربط استئناف عمل الشركات الصينية بالاستقرار في ليبيا

- في القمة العربية - الصينية.. المنفي: نتطلع إلى الاستفادة من الصين لإعادة بناء الاقتصاد الليبي

كما التقى رئيس المجلس الرئاسي، السبت، الرئيس الصيني شين جين بينغ على هامش أعمال القمة العربية الصينية، حيث ربط الرئيس الصيني استئناف الشركات الصينية لأعمالها في ليبيا بتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن.