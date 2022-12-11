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سقوط تشكيل عصابي يسرق مركبات المواطنين بقوة السلاح في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 10:41 صباحا
سقوط تشكيل عصابي يسرق مركبات المواطنين بقوة السلاح في بنغازي
إحدى السيارات المضبوطة مع التشكيل العصابي في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
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أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة المركبات من المواطنين بقوة السلاح عن طريق التواصل عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بإيهام مالك المركبة انهم يريدون شراءها.

وأشارت المديرية، في بيان، إلى أن ر دورية تابعة لمركز شرطة القوارشة إشتبهت بمركبة آلية نوع هيونداي سوناتا بيضاء اللون معتمة بالكامل لاتحمل لوحات معدنية بالقرب من مُستشفى النفسية بمنطقة الهواري».

وراقبت الدورية خط سير السيارة إلى ان توقفت السيارة في شارع مظلم غير مُعبد، وعلى الفور توجه أعضاء التحريات نحو المركبة بسرعة وضبط ثلاثة أشخاص داخل المركبة، حيث أفاد السائق بأن «الشخصين الآخرين يريدون شراء المركبة منه واتصلوا به وأخبروه بأنهم يريدون فحص المركبة»، حسب البيان

اعترافات المتهمين بسرقة السيارات
ووفق البيان، وبتفتيش الشخصين المرافقين للسائق عُثر بحوزتهما على أسلحة بيضاء (موس لحم، وموس، وفرش) ما أثار شك أعضاء التحريات وجرى الإنتقال بهما إلى المركز. وأفادت التحقيقات بأن صاحب السيارة يمتلك معرضاً لبيع السيارات بمنطقة الحدائق وأن مرافقيه تواصلوا معه عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» وأخبروه انهم متواجدون بمنطقة الهواري للكشف على المركبة لغرض شرائها.

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وبينت التحقيقات أن الشخص الأول يُدعى (م.ع.و) من مواليد 2006، والثاني يُدعى (أ.م.ر) من مواليد 2006 وإعترفوا بإستدراج مالك المركبة لسلبها وكانوا ينوون قتل مالك المركبة إذا أبدى أية مقاوم.

وأفادوا أيضا - حسب البيان - انهم يبيعون المركبات التي يتم سلبها لشخص يُدعى (ع.ر.ع)، وأن بحوزته مركبة مسروقة نوع (كيا فورتي) زرقاء اللون، وانتقل أعضاء التحريات وضبطوا المدعو ع.ر.ع وبحوزته المركبة المشار إليها وجرى إحالتهم للنيابة العامة.

عضوان في التشكيل العصابي في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
عضوان في التشكيل العصابي في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
جانب من المضبوطات مع التشكيل العصابي في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
جانب من المضبوطات مع التشكيل العصابي في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
إحدى السيارات المضبوطة مع التشكيل العصابي في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
إحدى السيارات المضبوطة مع التشكيل العصابي في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
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