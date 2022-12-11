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تحذير جديد من الأرصاد للصيادين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 09:53 صباحا
تحذير جديد من الأرصاد للصيادين
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية اليوم على الساحل الممتد من المرج إلى درنة، وتكون يوم غد جنوبية غربية إلى غربية على ساحل الخمس، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
* درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة مئوية.
* الرؤية جيدة
* السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا هذا اليوم مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.
* الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة وتصل إلى 25 عقدة يوم غد على ساحل الخمس.
* البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
*ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.5 ومترين اثنين.

الساحل من الخليج إلى طبرق
الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.
* السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع هطول أمطار متفرقة.
* الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة تصل اليوم بين 25 و30
عقدة على الساحل الممتد من المرج إلى درنة.
* ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 ومترين اثنين، ويصل إلى 2.75 متر على ساحل شحات.
* البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربًا اليوم على ساحل شحات.
* درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة مئوية.

تحذير جديد من الأرصاد للصيادين
تحذير جديد من الأرصاد للصيادين
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