تحذير جديد من الأرصاد للصيادين

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية اليوم على الساحل الممتد من المرج إلى درنة، وتكون يوم غد جنوبية غربية إلى غربية على ساحل الخمس، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

* درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة مئوية.

* الرؤية جيدة

* السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا هذا اليوم مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.

* الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة وتصل إلى 25 عقدة يوم غد على ساحل الخمس.

* البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

*ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.5 ومترين اثنين.