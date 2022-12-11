  • Alwasat News
Atwasat

الأرصاد: أمطار متفرقة شمال شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 08:48 صباحا
الأرصاد: أمطار متفرقة شمال شرق ليبيا
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة أيام القادمة من اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022. (أرشيفية)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تكاثر السحب هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي، يتخللها هطول أمطار متفرقة مع رياح نشطة نسبيًا.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة هذا اليوم على الساحل من طرابلس إلى مصراتة.
الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية، ولا تتجاوز 18 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: تتكاثر السحب تدريجيًا هذا اليوم مع هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الساحل الممتد من بنغازي حتى الجبل الأخضر، وظهور ضباب أثناء فترات الليل وفى صباح غد على أغلب المناطق.
الرياح: جنوبية غربية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول بعد الظهر إلى غربية فشمالية غربية على أغلب المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا بدايةً من مساء اليوم.

الجفرة - سبها -غـات – غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية فمتغيرة الاتجاه.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24- و28 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا طفيفًا غدًا على أغلب المناطق.

الواحات - السرير- تازربو- الكفرة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و31 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا على أغلب المناطق.

الأرصاد: أمطار متفرقة شمال شرق ليبيا
الأرصاد: أمطار متفرقة شمال شرق ليبيا
الأرصاد: أمطار متفرقة شمال شرق ليبيا
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء

الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء
لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا

لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا
أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال

أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال
التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟

التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟
بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري

بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر
منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة

منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة
لاعب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها

لاعب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها
ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال

ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال
قصص المهاجرين محور الجزء الثاني من «ليتل أميركا»

قصص المهاجرين محور الجزء الثاني من «ليتل أميركا»
«هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب.. فمن ينفذ وكيف؟

«هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب.. فمن ينفذ وكيف؟
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة المحلة والأولمبي في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة المحلة والأولمبي في «دورينا»
دعوى قضائية: تأثير لعبة «فورتنايت» على الصحة يشبه الهيرويين

دعوى قضائية: تأثير لعبة «فورتنايت» على الصحة يشبه الهيرويين
«أكلات ماجدة» (16): طاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم

«أكلات ماجدة» (16): طاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم
«خلافات الساسة» تخفي «خروقات السلاح» في ليبيا

«خلافات الساسة» تخفي «خروقات السلاح» في ليبيا
كاركاتير خيري - القمة الخليجية الصينية

كاركاتير خيري - القمة الخليجية الصينية
هل تعاود العملات النهوض.. بعد هيمنة الدولار على الأسواق في 2022؟

هل تعاود العملات النهوض.. بعد هيمنة الدولار على الأسواق في 2022؟
علماء يكتشفون حمضا نوويا يعود إلى مليونَي عام

علماء يكتشفون حمضا نوويا يعود إلى مليونَي عام
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وليامز: ليبيون كثر يدفعون نحو ترسيخ فعال للامركزية
وليامز: ليبيون كثر يدفعون نحو ترسيخ فعال للامركزية
«الداخلية» تعرض أمام مجموعة العمل الأمنية استعداداتها للانتخابات
«الداخلية» تعرض أمام مجموعة العمل الأمنية استعداداتها للانتخابات
المهراج: فرنسا تدعم المجتمع المدني في ليبيا بـ3.5 مليون يورو
المهراج: فرنسا تدعم المجتمع المدني في ليبيا بـ3.5 مليون يورو
وليامز: تكدس الإيرادات والموارد في يد الحكومة المركزية يجعلها هدفا للهجمات
وليامز: تكدس الإيرادات والموارد في يد الحكومة المركزية يجعلها ...
خالد الغويل: ليبيا معرضة لخطر الانهيار.. ولابد من بناء الدولة على أسس جديدة
خالد الغويل: ليبيا معرضة لخطر الانهيار.. ولابد من بناء الدولة على...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية ......
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
المزيد
سقوط تشكيل عصابي يسرق مركبات المواطنين بقوة السلاح في بنغازي
سقوط تشكيل عصابي يسرق مركبات المواطنين بقوة السلاح في بنغازي...
تحذير جديد من الأرصاد للصيادين
تحذير جديد من الأرصاد للصيادين...
الأرصاد: أمطار متفرقة شمال شرق ليبيا
الأرصاد: أمطار متفرقة شمال شرق ليبيا...
خالد الغويل: ليبيا معرضة لخطر الانهيار.. ولابد من بناء الدولة على أسس جديدة
خالد الغويل: ليبيا معرضة لخطر الانهيار.. ولابد من بناء ......
وليامز: تكدس الإيرادات والموارد في يد الحكومة المركزية يجعلها هدفا للهجمات
وليامز: تكدس الإيرادات والموارد في يد الحكومة المركزية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط