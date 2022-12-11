الأرصاد: أمطار متفرقة شمال شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تكاثر السحب هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي، يتخللها هطول أمطار متفرقة مع رياح نشطة نسبيًا.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة هذا اليوم على الساحل من طرابلس إلى مصراتة.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية، ولا تتجاوز 18 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: تتكاثر السحب تدريجيًا هذا اليوم مع هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الساحل الممتد من بنغازي حتى الجبل الأخضر، وظهور ضباب أثناء فترات الليل وفى صباح غد على أغلب المناطق.

الرياح: جنوبية غربية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول بعد الظهر إلى غربية فشمالية غربية على أغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا بدايةً من مساء اليوم.

الجفرة - سبها -غـات – غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية فمتغيرة الاتجاه.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24- و28 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا طفيفًا غدًا على أغلب المناطق.