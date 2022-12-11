وليامز: تكدس الإيرادات والموارد في يد الحكومة المركزية يجعلها هدفا للهجمات

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المستشارة الأممية السابقة ستيفاني وليامز، إن هناك شرائح في ليبيا تشعر بأنه قد جرى تهميشها وتهدد بالانتقال إلى الحكم الفدرالي أو الانفصال؛ وهو ما يخالف رغبة معظم الليبيين، وتحدثت عن خطوات تخفف من تهديد هذه الشرائح.

جاء ذلك في كلمة لوليامز خلال إدارتها حوارا استضافته جامعة «جونز هوبكنز» بالعاصمة الأميركية واشنطن عبر تطبيق «زوم»، حول أهمية الحكم المحلي كأداة في بناء الدولة بليبيا، بمشاركة رئيس حزب السلام والازدهار، محمد خالد الغويل.

- وليامز: ليبيون كثر يدفعون نحو ترسيخ فعال للامركزية

- نقاشات في روما حول الوضع الليبي بمشاركة أورلاندو ووليامز

- الكوني: اللامركزية تقدم الحل الأنجع لإنهاء حالة الانسداد

- «الرئاسي»: عمداء بلديات طرابلس الكبرى يرحبون بعودة العمل بنظام المحافظات

وأضافت وليامز أن هناك خطوات قد تخفف من تهديد هذه الشرائح وتخفيف استيائهم نحو المركز، كما أنها تحد من رغبة الحكومة المركزية في تكديس السلطة، وتحبط محاولة المسلحين مهاجمة العاصمة، وأكدت أهمية تقليل السلطات من المستوى المركزي إلى المحلي، ومضت محذرة: «إذا كانت الحكومة المركزية لديها كل الإيرادات والموارد فإنها تصبح هدفا مشروعا لهذه الهجمات».

وتحدثت وليامز عن «نهج تصاعدي وليس تنازليا»، مبرزة في هذا السياق أهمية العودة إلى لمناقشة نظام المحافظات وإلى طبقة من الحكم المحلي يكون لديها ترابط عضوى مع المجتمعات التي تأتي منها.