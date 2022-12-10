«الداخلية» تعرض أمام مجموعة العمل الأمنية استعداداتها للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

عرضت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أمام اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين، استعداداتها لإجراء الانتخابات،.

وقدم مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بالوزارة شروح للخطوات التدريبية للانتخابات التي بدأت في 20 يناير الماضي، ومن بينها تنظيم دورات تدريبية استهدفت إعداد القادة وروؤساء الغرف وتعريفهم بمفهوم الأمن الانتخابي، فضلا عن إنشاء الوزارة غرفة الانتخابات الرئيسية و25 غرفة فرعية للدوائر الانتخابية بكامل التراب الليبي، وفق بيان صدر، السبت، عن وزارة الداخلية.

واستضافت العاصمة التونسية، الخميس، اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين، الذي شارك في رئاسته الممثل الخاص للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبداللهِ باتيلي، بالتعاون مع فرنسا، و«خصص لدراسة الخطوات المقبلة في تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية الليبية، وتأمين الانتخابات».

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محاور اجتماع مجموعة العمل الأمني

وحضر الاجتماع كل من رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ورؤساء مجموعة العمل المشاركين ممثلين عن المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي، وممثلي عدد من الدول الأعضاء في عملية برلين من أجل ليبيا.

وأوضح بيان عن صادر عن البعثة الأممية أن النقاش خلال الاجتماع «ركز على التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك مراقبة وقف إطلاق النار، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية وتشكيل قوة عسكرية مشتركة».

وأعلن باتيلي خلال الاجتماع أن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ستعقد اجتماعاً بحضوره في مدينة سرت يوم 15 يناير 2023، وذلك «لإجراء مزيد من المباحثات بشأن جوانب عالقة محددة من اتفاق وقف إطلاق النار وتفعيل الآليات ذات الصلة».