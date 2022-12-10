وليامز: ليبيون كثر يدفعون نحو ترسيخ فعال للامركزية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المستشارة الأممية السابقة ستيفاني وليامز، إن الكثير من الليبيين يدفعون نحو «ترسيخ فعال» نحو اللامركزية في ليبيا عبر تشكيل محافظات تتمتع بمجالس منتخبة مع صلاحيات وسلطات مختلفة عن الحكومة المركزية والبلديات.

جاء ذلك في كلمة لوليامز خلال إدارتها حوارا استضافته جامعة «جونز هوبكنز» بالعاصمة الأميركية واشنطن عبر تطبيق «زوم»، حول أهمية الحكم المحلي كأداة في بناء الدولة بليبيا، بمشاركة رئيس حزب السلام والازدهار، محمد خالد الغويل.

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ورأت وليامز خلال كلمتها الافتتاحية للجلسة أنه يوجد نوع من اللامركزية الإدارية في ليبيا من خلال قانون 1957، ويوجد مجالس محلية منتخبة خاصة في غرب ليبيا وأحيانا في جنوب ليبيا، فيما تعين هذه المجلس في شرق ليبيا.