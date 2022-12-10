  • Alwasat News
Atwasat

بلدية سوق الجمعة: لم نوافق على مشروع ضم «الساحل والنواحي الأربع» لسببين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 ديسمبر 2022, 09:21 مساء
بلدية سوق الجمعة: لم نوافق على مشروع ضم «الساحل والنواحي الأربع» لسببين
شعار سوق الجمعة، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قال المجلس البلدي بسوق الجمعة، اليوم السبت، إنه لم يوافق على مشروع ضم البلديات تحت مسمي «بلدية الساحل والنواحي الأربع»؛ مؤكدا إخلاء مسؤوليته عن أي اتفاق «لم يشارك في صياغته وما يترتب عليه».

وأكد المجلس في بيان، أن مشروع ضم البلديات لم يجر عرضه كمشروع متكامل، كما لا توجد خارطة طريق واضحة لما يتبع قرار الضم، موضحا محاولته التواصل مع وزير الحكم المحلي عديد المرات خلال الأيام الماضية بغرض توضيح فكرة المشروع وتحديد إيجابياتها وسلبياتها ومن ثم عرضها على القاعدة الشعبية والنخب للوصول إلى قرار.

- مكونات اجتماعية بجنزور ترفض استحداث «بلدية السراج».. وتحذر من التداعيات

وخلص المجلس إلى التأكيد على إخلاء مسؤوليته عن «أي اتفاق لم يشارك في صياغته وعلى أي شيء يترتب عليه»، معبرا عن تمنياته بالعمل على تفعيل نظام المحافظات في أقرب وقت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري

بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر
مدرب منتخب هولندا: فخور بلاعبي ولم يسعفنا الحظ أمام الأرجنتين

مدرب منتخب هولندا: فخور بلاعبي ولم يسعفنا الحظ أمام الأرجنتين
ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال

ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال
«هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب.. فمن ينفذ وكيف؟

«هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب.. فمن ينفذ وكيف؟
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة المحلة والأولمبي في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة المحلة والأولمبي في «دورينا»
دعوى قضائية: تأثير لعبة «فورتنايت» على الصحة يشبه الهيرويين

دعوى قضائية: تأثير لعبة «فورتنايت» على الصحة يشبه الهيرويين
«أكلات ماجدة» (16): طاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم

«أكلات ماجدة» (16): طاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم
«هنا ليبيا»: الشارف الباشا الغرياني تاريخ تم طمسه في عهد القذافي

«هنا ليبيا»: الشارف الباشا الغرياني تاريخ تم طمسه في عهد القذافي
مياه المجاري مصدر طاقة للتدفئة في باريس

مياه المجاري مصدر طاقة للتدفئة في باريس
سجن قطب الإعلام في هونغ كونغ «جيمي لاي» على خلفية خرق عقد إيجار

سجن قطب الإعلام في هونغ كونغ «جيمي لاي» على خلفية خرق عقد إيجار
وفاة رئيس مجمع اللغة العربية المصري صلاح فضل

وفاة رئيس مجمع اللغة العربية المصري صلاح فضل
بوتين يفكر في تغيير العقيدة العسكرية الروسية: ضربة استباقية لنزع سلاح العدو

بوتين يفكر في تغيير العقيدة العسكرية الروسية: ضربة استباقية لنزع سلاح العدو
كاركاتير خيري - القمة الخليجية الصينية

كاركاتير خيري - القمة الخليجية الصينية
إنجلترا تستعيد نجومها قبل مواجهة فرنسا

إنجلترا تستعيد نجومها قبل مواجهة فرنسا
نيمار يعادل الأسطورة بيليه بـ77 هدفا

نيمار يعادل الأسطورة بيليه بـ77 هدفا
بإقصاء البرازيل.. كرواتيا أول المتأهلين لنصف نهائي المونديال

بإقصاء البرازيل.. كرواتيا أول المتأهلين لنصف نهائي المونديال
جين بينغ: القمة العربية – الصينية «غير مسبوقة» وحدث استثنائي في تاريخ العلاقات بين الجانبين

جين بينغ: القمة العربية – الصينية «غير مسبوقة» وحدث استثنائي في تاريخ العلاقات ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أول رحلة محلية لـ«الخطوط الأفريقية» تصل إلى مطار الأبرق (صور)
أول رحلة محلية لـ«الخطوط الأفريقية» تصل إلى مطار الأبرق (صور)
بدء توسعة الطريق بين طرابلس وتاجوراء (صور)
بدء توسعة الطريق بين طرابلس وتاجوراء (صور)
إعادة تفعيل قسم الأمراض المنقولة جنسيًا بمؤتمر عن الإيدز.. وهذه طرق الوقاية من الفيروس
إعادة تفعيل قسم الأمراض المنقولة جنسيًا بمؤتمر عن الإيدز.. وهذه ...
تفحم أشجار زيتون في حريق وادي الفطمان ببني وليد
تفحم أشجار زيتون في حريق وادي الفطمان ببني وليد
الدبيبة: منتتدى عضوات المجالس البلدية نقطة انطلاق للمرأة الليبية ويشعل روح المنافسة
الدبيبة: منتتدى عضوات المجالس البلدية نقطة انطلاق للمرأة الليبية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية ......
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
المزيد
بلدية سوق الجمعة: لم نوافق على مشروع ضم «الساحل والنواحي الأربع» لسببين
بلدية سوق الجمعة: لم نوافق على مشروع ضم «الساحل والنواحي ......
الكيلاني تبحث مع رئيسة «يوبام» دور شعوب مناطق الحدود في تحقيق السلام المجتمعي
الكيلاني تبحث مع رئيسة «يوبام» دور شعوب مناطق الحدود في ......
«الكهرباء»: عمرة جسيمة للوحدة السادسة بمحطة الرويس
«الكهرباء»: عمرة جسيمة للوحدة السادسة بمحطة الرويس...
الدبيبة: منتتدى عضوات المجالس البلدية نقطة انطلاق للمرأة الليبية ويشعل روح المنافسة
الدبيبة: منتتدى عضوات المجالس البلدية نقطة انطلاق للمرأة ......
تفحم أشجار زيتون في حريق وادي الفطمان ببني وليد
تفحم أشجار زيتون في حريق وادي الفطمان ببني وليد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط