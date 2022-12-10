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تفحم أشجار زيتون في حريق وادي الفطمان ببني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد السبت 10 ديسمبر 2022, 05:17 مساء
تفحم أشجار زيتون في حريق وادي الفطمان ببني وليد
النيران تلتهم أشجار الزيتون في حريق بوادي الفطمان ببني وليد. (بوابة الوسط)
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نشب ظهر اليوم السبت حريق في وادي الفطمان شرقي مدينة بني وليد، مما أدى إلى أضرار جسيمة بالمزروعات وبعض أشجار الزيتون في الوادي، فيما لا تزال أسباب الحريق مجهولة.

وحاول الأهالي بالمناطق المجاورة إطفاء تلك النيران الملتهبة بالطرق البدائية، حتى وصول فرق السلامة الوطنية لمكان الحريق.

- أهالي بني وليد يشرعون في حرث الأودية والمزارع بالقمح والشعير
- بدء موسم جني ثمار الزيتون في بني وليد
- مديرية أمن بني وليد تمهل المخالفين 72 ساعة لإخلاء المباني العشوائية بالمدينة

وفي لقاء سابق مع «بوابة الوسط»، طالب مسؤولو مكتب السلامة الوطنية فرع بني وليد والوحدات التابعة له، جميع المواطنين والمزارعين وأصحاب الأراضي الزراعية في المدينة، بضرورة حرث أراضيهم في أقرب وقت ممكن للتقليل من خسائر الحرائق.

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