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إعادة تفعيل قسم الأمراض المنقولة جنسيًا بمؤتمر عن الإيدز.. وهذه طرق الوقاية من الفيروس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 ديسمبر 2022, 04:41 مساء
إعادة تفعيل قسم الأمراض المنقولة جنسيًا بمؤتمر عن الإيدز.. وهذه طرق الوقاية من الفيروس
مشاركون في اليوم التوعوي بخطورة الإيدز والأمراض المنقولة جنسيًا. (مركز مكافحة الأمراض)
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أقام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، مؤتمرًا للتوعية بخطورة مرض الإيدز وذلك في اليوم العالمي للإيدز، ضمن إجراءات إعادة تفعيل قسم الأمراض المنقولة جنسيًا من جديد.

وقال المركز إن إدارة مكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا التابعة له نظمت المؤتمر التوعوي بالتعاون مع مستشفى بئر الأسطى ميلاد، بحضور مدير عام المستشفى ونائب المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومدير إدارة الدرن والأخماج التنفسية، وممثل عن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومجموعة من العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفى.

المنهج العلمي لعلاج الإيدز
وركز المؤتمر على المنهج العلمي العلاجي في التعامل مع هذه الأمراض وفق الأدلة الإرشادية الحديثة، بحضور مدير عام المستشفى ونائب المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومدير إدارة الدرن والأخماج التنفسية، وممثل عن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومجموعة من العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفى.

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وناقش الحضور مجموعة من العروض العلمية، منها العرض الوبائي المحلي للإيدز وبرنامج انتقال العدوى من الأم للطفل، والإجراءات الوقائية قبل وبعد التعرض وفق البروتوكولات المعتمدة دوليًا.

حلقة نقاش حول الأمراض المنقولة جنسيًا 
واختتم البرنامج بحلقة نقاش لأسباب الوصم والتمييز المرتبطة بهذه الأمراض، وأهمية برامج المشورة في التعامل مع الأمراض ذات الطبيعة الخاصة التى تجد حرجا في الحديث عنها بشكل مباشر.

كما تواجدت العيادة المتنقلة بجوار العيادات الخارجية ولاقت إقبالا جيدًا من المتواجدين بالمستشفى.

طرق الوقاية من الإيدز
ونوه المركز بأن طرق الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية «HIV»، هي: تجنب ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، وعدم مشاركة استخدام الحقن أو الأدوات الثاقبة أو أدوات الحلاقة مع الغير.

كذلك، التأكد من عينات الدم المنقولة، واستخدام  أدوات الحقن لمرة واحدة، والتأكد من تعقيم الأدوات الطبية بالطريقة الصحيحة في المستشفيات وعيادات الأسنان. 

مشاركون في اليوم التوعوي بخطورة الإيدز والأمراض المنقولة جنسيًا. (مركز مكافحة الأمراض)
مشاركون في اليوم التوعوي بخطورة الإيدز والأمراض المنقولة جنسيًا. (مركز مكافحة الأمراض)
مشاركون في اليوم التوعوي بخطورة الإيدز والأمراض المنقولة جنسيًا. (مركز مكافحة الأمراض)
مشاركون في اليوم التوعوي بخطورة الإيدز والأمراض المنقولة جنسيًا. (مركز مكافحة الأمراض)
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